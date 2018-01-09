偉達中資港股熱度指數12月再度刷新歷史高位

內地投資者對中小市值港股關注度上升

繼上月首次超過 200 點，12 月偉達中資港股熱度指數再次刷新歷史高位

大市值公司關注度持續高企，中小市值公司關注度較上月上升

前五大行業熱度集中度微降，汽車板塊重回榜單前五

香港 2018 年 1 月 9 日電 / 美通社 / -- 偉達公共關係顧問公佈，2017 年 12 月偉達中資港股熱度指數（下稱「熱度指數」）再較上月微升至 209.6 點，刷新歷史高位數值。12 月大市值公司熱度依舊持續，內地投資者對中小市值港股關注度顯著增加。



偉達中資港股熱度指數 VS 恆生指數變化趨勢

12 月港股市場中最受內地投資者關注的前五大行業熱度集中度有所下降，較上月的 32.8% 略微下跌至 31.9%。房地產行業關注度回升，汽車行業重回熱度排行榜前五，最受熱議的前五大板塊依次為房地產、保險、銀行、汽車和醫藥板塊。

個股方面，排在大市值個股最受關注榜單第一位的仍為中國平安 (2318.HK)，其次為騰訊控股(700.HK)。融創中國(1918.HK) 受配股 10 億美元事件影響，引發投資者熱議，熱度較上月微增，穩居熱度指數榜單第三位。排名第四位和第五位的分別是吉利汽車 (175.HK) 和香港交易所(388.HK)。

受關注中市值公司前十位的變動較大，信利國際 (732.HK)、中教控股(839.HK) 和丘鈦科技 (1478.HK) 均為首次入榜。其中，金斯瑞生物科技 (1548.HK)CAR-T 臨床獲受理，轉型創新藥，市場廣泛看好，加之與楊森達成 CAR-T 全球合作，本月熱度猛增 1%，升至中市值公司首位。其次依次為中興通訊(763.HK)、海螺水泥(914.HK)、長城汽車(2333.HK) 及復星醫藥(2196.HK)。

小市值公司總體熱度較上月增加近 1%。紫光控股 (365.HK) 於 12 月買入聯想股份控股比例超過 5%，引起投資者熱議，雪球討論熱度高漲，首次進入小市值熱度個股前十。

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關於偉達中資港股熱度指數

偉達中資港股熱度指數計算港股在媒體報導、雪球（中國個人投資者的最大在線投資論壇）及金融機構發佈的研究報告中的被提及次數。然後按照層次分析法，對這三個數據來源給予權重（雪球、研究報告及媒體報導各佔 73%、15% 及 12%）。

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