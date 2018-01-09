台南也淪陷？一碗鍋燒麵喊價100元他怒：快變墾丁了

墾丁物價風波鬧得沸沸揚揚，連台南也淪陷？一名網友日前在台南一家滷味店點了一碗鍋燒麵，裡面的料就如一般常見的魚餃、貢丸、魚板、豬肉、蟹肉棒等，去要價 100 元，嚇得他直呼「觀光客不要再來了快變墾 T 了！」

該名網友在臉書打卡，並氣憤寫下「很普通的鍋燒，只有魚餃、貢丸、大陸妹、蛋、米血、魚板兩片、豬肉、蟹肉棒，在台南竟然要賣 100」，昂貴價格令他無法接受，甚至要觀光客不要再來，表示連台南也「墾丁化」了。

但這樣的指控卻讓老闆相當無奈，在臉書發聲明強調「推出的百元鍋燒最大的價值兩隻最高規格頂級阿根廷天使紅蝦」，事實上光是兩隻如手掌般大的天使紅蝦，成本就佔掉一半鍋燒售價，其他火鍋料也漲價好多次，再扣除熬煮湯底的時間、瓦斯費、人工等，老闆不禁感嘆「難道真的像那位先生說的那麼不堪嗎？」

貼文一出，引來不少網友替老闆打氣，紛紛留言「吃過你們的天使蝦鍋燒真的很佛心」、「不要停賣啊我要去朝聖！老闆加油」；也有網友安慰該則打卡指控應該是反諷，對此，老闆表示「好吧！至少我的心情回復了」，同時也提醒「反諷文這種東西需要您原本就懂這個內容那才會構成反諷，假如不了解這間店的產品會容易產生誤會」。

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