【統一投信】經濟強勁+油價上漲 新興市場債看好

2018 年全球股匯債市開出紅盤，歐美及新興市場全面上揚。統一新興市場企業債券基金經理人余文鈞表示，從各國陸續公布的 PMI(採購經理人指數) 來看，全球經濟持續強勁成長，訂單與存貨的缺口持續擴大，暗示經濟成長力道將持續，油價及商品價格上升，就業市場已出現供給緊俏，但通膨仍在目標控制範圍內，非經濟地緣政治事件短期內難以威脅市場，在波動度降低下，風險資產如新興市場企業債及高收益債等，評價將進一步上升。

余文鈞指出，今年資本市場最大風險在於若通膨再起，恐逼迫各國央行緊縮貨幣政策，然而，目前市場對升息風險的預期仍偏樂觀，雖然油價不斷反彈，但在現代科技的不斷創新與新能源的持續投資下，電價供給依然穩定，抑制了全面的通膨壓力，同時，網路銷售對傳統通路帶來破壞性的創新，通路革命帶來消費行為的改變，也同樣抑制了通膨上升的壓力。

美國聯準會上周公布的 FOMC 會後紀錄，比原先預估更偏鷹派一些，這也使三月升息的機率上升至 82%，預估今年 FOMC 可能升息 4 次，至 2019 年第三季達到 3.0~3.25% 的目標。歐洲方面，德國失業率來到歷史新低且通膨意外上升，有別於整個歐元區的趨勢，顯示區內不同經濟體走向出現差異化。歐洲央行購債規模自本月起將減半至每月 300 億歐元，9 月完全停止量化寬鬆的機率正在升高。

由於拉美地區仍擁有較高的利率水平，加上當地經濟成長預計將加快，預期拉美有望成為今年回報最佳的套利交易市場，一舉扭轉去年表現不如其他地區貨幣的劣勢。以阿根廷為例，28.75% 的貨幣政策利率是世界上最高的；巴西即使在降息後，7% 的利率還是相對較高。墨西哥去年 12 月將利率上調到 7.25%，以應對通膨激增。預期新興市場貨幣兌美元今年可能略微升值，且利率仍相對較高，資金將繼續流向開發中國家。

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