【大華銀投信】醫療保健領軍 美股牛市氣長

◆ 國際股市

週二美股三大指數齊收紅並續創歷史新高，2018 年以來標普 500 與那斯達克指數連漲六個交易日，創 1964 年開年以來最長連漲天數，沉寂多時的醫療保健板塊上漲 1.10% 領漲大盤，其中醫療設備大廠波士頓生命科學上漲 8.3% 領漲標普 500 指數，因公司預告第四季營收年增率 9.9%，優於投資機構預期的 7.4%；年初以來領漲大盤的半導體版塊則出現獲利了結賣壓，除了受到英特爾因晶片安全漏洞問題持續下跌拖累之外，週二起在美國舉行的全球消費性電子展 (CES) 也尚未帶來令投資人驚艷的產品。亞股氣勢磅礡，週二在傳出港交所將調降證交稅的消息下，恆生指數上漲 0.36% 再創 10 年來新高，帶動亞股上漲。

◆ 每日一圖

醫療保健為標普 11 大產業中權重第三大的板塊 (僅次於科技與金融)，其中的製藥與生技子板塊加總占醫療保健權重高達 60%，而掌握製藥與生技行業產品生殺大權的關鍵機構為美國食品藥物管理局，簡稱 FDA，通過 FDA 審核的藥品才能公開販售，而每年 12 月 FDA 會將全年截至 11 月底的藥物審核資訊統整並對外發佈，從中可看出美國新藥趨勢與 FDA 政策方向，是影響醫療保健行業發展的重要資訊，簡單將 2017 年底 FDA 藥物審核資訊整理如下。

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