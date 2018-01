〈CES開展〉錢進中國 FB旗下Oculus攜手小米推出VR裝置Mi VR

新浪科技今 (9) 日報導,Facebook(FB-US) 在虛擬現實(VR)領域剛剛踏出了一大步。Facebook 旗下的 VR 企業 Oculus 本周一宣布,他們將在中國發布一款 VR 設備,而他們在中國的合作夥伴為小米。

報導指出,Oculus 的這款設備被命名為 Mi VR,本質上與在海外市場推出的 Oculus Go 並無區別,它是一個獨立的 VR 設備,Oculus 公司最早於去年 10 月介紹了這款設備。

Oculus Go 與 Mi VR 的主要區別是 Mi VR 的軟體將由小米提供,而 Oculus Go 的 軟體 則是由 Facebook 所提供的。同時,Mi VR 和 Oculus Go 都搭載高通 (QCOM-US) 驍龍晶片。

小米董事長雷軍 (左)、Facebook VR 副總裁的 Hugo Barra(右)。(圖:AFP)

值得一提的是,去年剛剛加入 Facebook,認知虛擬現實副總裁的雨果 · 巴拉 (Hugo Barra),在加入 Facebook 之前曾在小米擔任了 4 年的副總裁。有意思的是,在任職小米期間,他的主要工作是幫助小米開拓海外業務;而如今,他卻正在幫助 Facebook 開拓中國的業務。

Mi VR 這個設備是在拉斯維加斯的 CES 上所發布的。然而 Facebook 並沒有透露該設備的具體發售日期與發售價格。Facebook 公司的一位發言人拒絕透露相關信息。去年 10 月 Facebook 在介紹 Oculus Go 的時候,曾透露 Oculus Go 將在 2018 年初正式發售,發售價格為 199 美元。

4 年前在收購了 Oculus 之後,Facebook 一直在努力推動 VR 的發展,希望 VR 設備能夠成為消費主流。目前該公司僅推出了一款 VR 設備,即 Oculus Rift,這是一款針對遊戲愛好者和 VR 狂熱愛好者所推出的設備,價格較為高昂。另外 Oculus 還與三星 (005930 -KRX) 合作推出過三星 Gear VR。

此次推出 Oculus Go 和 Mi VR,Oculus 很明顯是希望能夠吸引更多的用戶。Oculus Go 不需要連接 PC 和手機,可獨立使用。這款設備將彌補 PC VR 與手機 VR 之間的市場空白。