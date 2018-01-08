宏達電能否靠VR打一場漂亮的翻身仗？

集邦科技 (TrendForce) 旗下拓墣產業研究院數據顯示，2017 年全球 VR 裝置出貨量約 370 萬台，Sony(6758-JP)、Oculus Rift 與宏達電 (2498-TW)HTC Vive 分居前三名，預估 2018 年 VR 市場出貨量，將成長至 500 萬台。

SONY 股價

拓墣產業研究院分析師蔡卓卲指出，2017 年 Sony 在 PS 4 Pro 熱銷以及大型開發商支持下，其 PS VR 出貨量達 170 萬台，市占率最高，Oculus Rift 與 HTC Vive 則分別以 70 萬台與 50 萬台緊追其後。

宏達電股價

至於 Microsoft(MSFT-US) 與其合作夥伴 Acer(2353-TW)、Dell、聯想 (0992-HK) 等廠商合作推出的 Windows Mixed Reality headsets，2017 年出貨量約達 30 萬台。

觀察各品牌 2018 年 VR 裝置出貨表現，Sony 因擁有遊戲機產業資源，其 PS VR 出貨將會提高到 200 萬台，至於 Oculus 與 HTC ，在推出新機帶動下，2018 全年出貨量，預估將分別提升至 100 萬台與 60 萬台。

蔡卓卲分析，相較 2016 年因產品首賣帶來市場需求，VR 裝置在 2017 年出貨成長有限，主因在於，VR 在商業應用上，仍以少量客製化需求為主，而消費市場的應用，仍偏向遊戲娛樂，但遊戲影音內容的不足，仍是市場發展的最大阻礙。

上述 VR 市場的發展障礙，將使廠商在 2018 年調整市場目標。蔡卓卲表示，由於目前 VR 廠商成長緩慢，各家廠商都希望加速市場成長，特別是透過獨立 VR 裝置刺激市場需求。

蔡卓卲說明，因獨立 VR 裝置主要應用於社群交流、輕度影音以及網路服務等領域，目標族群為一般消費者，舉例而言，Google(GOOG-US) 、Facebook 就積極投入獨立 VR 裝置的開發，HTC 也推出 Vive Focus，且透過 Vive Wave 平台找尋更多內容服務的合作夥伴。

然而，即使獨立 VR 裝置能提供一般消費者所需的應用服務，但消費者的實際接受度，才是市場發展的關鍵。

此外，增加獨立運作所需的晶片等零組件，或強化由內而外追蹤技術 (Inside-out tracking)，恐使獨立 VR 裝置的開發難度提升，且還需解決電池續航力與散熱等問題。因此，儘管獨立 VR 裝置將是廠商 2018 年的焦點，但整體市場仍處於起步期，預計要到 2020 年之後，出貨量才會明顯成長。