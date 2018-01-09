〈CES開展〉百度正式發布全球最具活力的自動駕駛開放平台Apollo2.0版本

騰訊科技今 (9) 日報導，百度 (BIDU-US) 在拉斯維加斯舉行的發布會上，正式發布了 Apollo2.0 版本。 Apollo 還宣布將在 2018 年全面支持包括 NVIDIA(NVDA-US)、Intel(INTC-US)、NXP(NXPI-US)、Renesas(6723 -JP) 在內的四大主流平台。

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Apollo 平台研發負責人王京傲介紹，Apollo 已成為全球最具活力的自動駕駛開放平台，目前 Apollo2.0 版本總共有 16.5 萬行代碼。矽谷自動駕駛創業公司 AutonomouStuff 在一周內就將 Apollo1.0 車輛升級為「Apollo2.0 版本」。

王京傲介紹，Apollo2.0 能夠實現簡單城市道路自動駕駛，代表著 Apollo 平台包括雲端服務、軟體平台、參考硬體平台以及參考車輛平台在內的四大模塊已全部點亮；

他並展示了 Apollo Pilot 與奇瑞、金龍以及面向殘障人群的出行服務商 Access LA 等合作夥的落地應用成果，涵蓋了乘用車、公共巴士和共享交通服務等多種場景。

王京傲 指出，百度將與奇瑞在 2020 年量產 L3 級別自動駕駛汽車，與金龍客車在 2018 年量產無人駕駛微循環巴士，並與 Access LA 在 2018 年底在洛杉磯為當地殘障人士推出自動駕駛共享出行的試點服務。