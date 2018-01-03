VR一體機可望進入中國大眾市場 逾95%想在家裡使用

宏達電 (2498-TW) 積極布局虛擬實境 (VR) 市場，今年將開始出貨 Vive Focus，搶進 VR 一體機市場，根據 2017 中國 VR 市場調查顯示，中國 VR 市場發展快速，尤其在一體機市場，有 48.1% 受訪者表示下次將購買一體機，較 7 月時的 37.1% 增加，且較購買 PC / 主機 VR 的 45.9% 增加，且有 95.8% 將在家裡使用，顯示出 VR 一體機有希望進入大眾市場。

宏達電進行「2107 中國 VR 市場調查」，受訪者超過 3200 人，調查顯示，在未來 12 個月有 69% 打算升級 VR 設備，在下次購買會選擇那種 VR 產品部分，48.1% 表示將購買一體機， 45.9% 購買 PC / 主機 VR，兩者都分別較 7 月時調查的 37.1%、26.3% 提高，至於買手機 VR 的僅 6%。

至於會在哪裡使用一體機部分，高達 95.8% 是在家、其次是辦公室 33.6%、朋友家 31.6%、學校 10.3%，顯示出 VR 一體機可望進入大眾市場。

另外，有 68.7% 受訪者願意將 VR 一體機做為禮物，想送給朋友的占 52.7%、配偶及男女朋友占 51.7%、孩子 45.3%、客戶及合作夥伴占 37%、父母長輩 21.4%；宏達電認為，受訪者的回應顯示出 VR 一體機是最棒的節日禮物。

在這份調查中，89% 受訪者用過 VR 設備，較 7 月的 73% 增加；94. 86% 受訪者聽過 Vive，較 2016 年 5 月的 82.7% 增加，其次是索尼 PS VR 為 79.4%，三星 Gear VR 為 71.1%，臉書 Oculus Rift 為 67.6%。

調查顯示，非 Vive 用戶中會買那家 PC / 主機 VR 產品的問題中，有 78.7% 將會買 Vive，一體機部分則有 76% 將會買 Vive Focus，分別領先索尼及 Oculus Go。

美國 CES 2018(國際消費性電子展) 將在 1/9 登場，宏達電董事長王雪紅將親自領軍，展出宏達電在虛擬實境 (VR)、擴增實境 (AR) 及生態圈布局成果；預計在美國當地時間 1 月 8 日舉辦全球記者會，且在會後展示及開放限時體驗最新 Vive 內容。

宏達電中國版獨立運作虛擬實境裝置 ViveFocus 在去年雙 12 開放預購首日，奪下銷量及金額雙料市占冠軍，預購銷售量市占率 56%、銷售額市占率 78%，且獲得代理商偉仕佳傑公司追加 10 億元人民幣採購銷售合約，將自今年 1 月開始出貨。