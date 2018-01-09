勞基法攻防國民黨團提兩大堅持

立法院今 (9) 日繼續召開臨時會，處理《勞基法》修正案，立法院長蘇嘉全原本要直接進入法案處理程序，開始廣泛討論，但藍委要求繼續協商，蘇嘉全最後宣布再協商一小時，不過國民黨團表示，針對關鍵性的 11 小時間隔輪班、反對七休一全面鬆綁，這兩個是國民黨堅持的，也是勞團要的，希望民進黨和勞動部能審慎思考。

國民黨團首席副書記長李彥秀指出，昨天朝野協商時，特別針對關鍵性的條文，包括輪班間隔，國民黨團堅持維持 11 小時，還有國民黨團反對鬆綁七休一，讓勞工連續過勞上班 12 天，遺憾的是，昨天蘇嘉全和民進黨團總召柯建銘說不討論了，而在有勞工臥軌後，連民進黨立委都承受不住壓力，到朝野協商來發言，柯建銘見苗頭不對，不敢持續討論。

李彥秀說，一例一休再修法，勞工過勞條款，是給資方彈性，完全沒有兼顧到未來勞資有更多的矛盾，和勞權倒退，今天再度朝野協商的時刻，希望民進黨再多一點思考。

李彥秀強調，11 小時的間隔輪班是國民黨堅持的，也是勞團要的，也兼顧到勞工安全和社會安全，此外，七休一全面鬆綁，可能造成勞工過勞，國民黨團堅持反對，這兩個條文是國民黨堅持的，希望民進黨和勞動部能審慎思考，民進黨如果堅持表決的話，對台灣近一千萬勞工的過勞和職災，要負最大的責任。

民進黨立委趙天麟則說，希望今天朝野協商能達到共識，但如果協商沒有成功的話，當然必須進入二、三讀程序，希望在明天能完成《勞基法》修法。

據了解，就算立法院今天開始正式進行《勞基法》二、三讀程序，因為廣泛討論有 40 幾名立委登記，加上國民黨使出案海戰術，提出 270 幾項修正動議，就算不斷電表決，也要 36 小時，法案最快要明天才能完成三讀。

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