再下一城！長江存儲可獲美光關鍵原始碼材料

鉅亨網新聞中心 2025-03-03 15:20

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中國記憶體巨頭長江存儲控訴美光科技 (MU-US) 侵權 3D NAND 一案取得重大進展。美國法院 26 日駁回了美光稱為「高度機密原始碼的 73 頁資料」證據無法向原告公開的訴求，這意味著美光需向長江儲存提供原始碼材料。

此前，長江儲存在美國主動起訴美光的 3D NAND 產品侵犯其專利，美光反訴長江儲存專利侵權。

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在案件審理中，雙方都請求地方法官制定一項關於證據開示的保密協議，該協議允許特定人員訪問和審查原始碼，規定接收方可以請求並獲取紙質版原始碼，同時制定了防止洩密的條款。

根據該命令的條款，長江存儲請求獲取 73 頁與美光 3D NAND 產品製造工藝和產品元件排列相關的原始碼紙質材料。

2024 年 11 月，美光對此提出異議，指出這些材料被視為其「最安全和敏感的源代碼」，並且技術被盜的威脅「非常真實」，並舉例一家台灣公司此前盜竊其技術的事件就是例證，且長江儲存的請求不合理、不必要。

但是地方法院駁回了美光的異議，美光隨後向聯邦巡迴上訴法院申請強制令。

上訴法院認為，雖然強制令可用於保護機密訊息，但美光未達到獲得強制令的標準；地方法院判定長江儲存的證據開示請求合理，保密協議足以防止資訊被複製或未經授權存取，長江儲存請求的連續頁數和總頁數均在保密協議規定的範圍內。