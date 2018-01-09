這群人董仔靠3招「自暖」從搞笑界躋升時尚圈

▲靠著展現自信姿勢與動作，讓身體暖起來，也同時提升拍照上鏡力。(圖／取自這群人董仔臉書） ▲靠著展現自信姿勢與動作，讓身體暖起來，也同時提升拍照上鏡力。(圖／取自這群人董仔臉書）

總給人搞笑印象的這群人董仔，不計形象的演出常常讓人笑開懷，但私底下的她其實非常有自己的一套時尚態度，最近在 FB 上 po 出的照片更讓粉絲直呼愈變愈美麗！到底董仔在這個冬季做了什麼讓舉手投足間充滿魅力？她大方公開獨家 3 招「自暖」秘訣，女生們快看董仔如何拒絕厚重冬裝削弱時尚感，巧妙掌握禦寒與時尚之間的訣竅，一起從哥兒們變女神！

第一招「身暖」！想必很多人天氣一冷就只想躲在被窩不想動，但其實天冷藉由簡單伸展動作可以讓身體暖起來喔！有運動習慣的董仔表示，雖然偶爾也想放縱吃美食或找藉口偷懶，但是冬天如果能做些簡單的伸展、拉筋會比較不怕冷，也不用再一天到晚穿厚重外套讓時尚感歸零。而且要成為女神，自信絕對是個關鍵，在拍照打卡時，藉由大幅度彎曲、拉伸的動作，照片更具時尚張力，天氣再冷都能拍出陽光美照。

第二招「胃暖」！董仔表示因為自己的骨架比較大，冬天若要穿得好看，都採用洋蔥式穿法避免變成時尚絕緣體的大隻佬。但有時到室內脫下外套後，冷空氣一吹來還是不免發抖。因此在冬天她習慣將低糖高纖豆漿加熱喝，除了因為豆漿有比較營養的產熱營養素外，也因為含膳食纖維增加飽足感，有了暖暖飽足的胃也就可以避免讓自己不小心攝取太多產熱所需之外的熱量。



▲不想要厚重冬裝破壞時尚，就用「自暖系」飲品暖胃過冬吧！(圖／取自這群人董仔臉書）

第三招則是「心暖」。有在關注董仔的粉絲都知道，她除了穿搭，也十分注意睫毛細節，定期接睫毛不但讓整個人看起來更有精神，也能根據心情變換睫毛顏色，根本是百變單品！董仔也不只在臉部上費心，指甲的搭配也完全不馬虎，無論是水果色、天空系、艷麗款她都大方嘗試，提升魅力。更表示花一點點時間，藉由這些可以隨時變化的造型，就可以每天都發現一個新的自己，讓心暖暖，笑容自然展現出來。



▲除了穿搭，董仔也非常注重睫毛造型，心情愉悅就能暖心過冬。(圖／取自這群人董仔臉書）

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