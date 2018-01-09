牙周病快治療，以免越拖越需要拔牙

諮詢／林靜毅（哈佛大學口腔生物醫學博士）

楊甯雅（雙和醫院牙周病科主治醫師）

採訪整理／游伊甄

牙周病可說是國人最普遍，卻最容易被忽略的問題，別拖到掉牙才處理，只要刷牙時發現流血，就積極求診，治療後持續保養牙齒，約九成五的患者治療後可不再復發！

45 歲的秀雲刷牙時經常流血，但因為工作忙碌，長期忽略，近來牙齒搖動的狀況愈來愈嚴重，某天吃晚餐時，吃到一半，牙齒居然直接掉到碗裡……

你跟秀雲有類似的狀況嗎？因為害怕看牙醫，輕忽了牙齦流血警訊，最後連牙齒都留不住？哈佛大學口腔生物醫學博士林靜毅醫師表示，這位患者的牙周病相當嚴重，幾乎所有的牙齒都得拔掉，必須做全口重建，才能恢復牙齒的咬合功能。

根據國民健康署統計，高達 99％的民眾患有輕重程度不一的牙齦炎或牙周病。但是，林靜毅醫師和雙和醫院牙周病科楊甯雅醫師依據臨床經驗發現，由於牙周病初期無明顯不適，需要 5～10 年才會侵襲到有明顯症狀，因此臺灣民眾常掉以輕心，拖到病程中、晚期才接受治療。

楊甯雅醫師提醒，多數病人都是等到牙齦腫痛、牙齒搖動才就醫，骨頭一點一滴遭受破壞，拖越久越可能需要拔牙。

牙周病治不好，不用管？

錯！九成五患者治療後不復發

很多民眾都有迷思，認為牙周病治不好，就以拖待變，不去理會。但林靜毅醫師澄清，牙周病是能夠治癒的。不同的研究指出，僅有 0.3～5％的患者是屬於頑固型的牙周病，這些少數族群受到本身體質、遺傳因素影響，即便維持良好的口腔衛生，依然可能復發。換句話說，高達九成五以上的病患只要好好配合治療和維護，都可以控制良好而不復發。

為什麼很多病患的牙周病會反覆發生？林靜毅醫師說明，病患完成療程，牙齒狀況恢復正常、沒有囊袋，接下來需要刷牙、使用牙線、定期回診洗牙。牙周病致病的原因是細菌，患者治療之後，如果沒有維持良好的刷牙習慣，三天打漁、兩天曬網，就會反覆發病。

楊甯雅醫師提醒，要維持牙周病治療的效果，病人要跟醫生合作，負起一半的責任。有研究指出，接受牙根整平術的患者，清除牙齦下深層結石之後，沒有維持口腔清潔，口腔的細菌菌落大約在兩個月內就會恢復到治療前的狀態。

來源：《大家健康》 2018 年 1 月

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