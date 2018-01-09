【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析

◆ 美股持續創高，台股登 10900

美股再創新高，台股漲勢延續，加權指數突破前波高點，登上 10900 點。終場台指期上漲 28 點 (+0.26%)，逆價差 29.75 點，電子期下跌 0.95 點 (-0.21%)，逆價差 1 點，金融期上漲 12.6 點 (+1.04%)，逆價差 2.23 點，非金電期上漲 67 點 (+0.53%)，逆價差 66.47 點。台指期上漲，逆價差擴大，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 2781 口，淨多單部位 1041 口；投信淨空單增加 71 口，淨空單部位 33728 口；外資淨多單減少 2032 口，淨多單部位 49674 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收長下影線紅 K 棒，各期均線走揚，籌碼面部分，單日成交量能 1370 億餘元，外資上市現貨買超金額約 50.10 億元，期貨未平倉淨多單 49674 口，外資現貨多單加碼、期貨多單減碼。

◆ 選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比維持由 1.85 變動到 1.84，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,000 點，賣權維持在 10,200 點，外資選擇權淨空單部位 173,247 口。