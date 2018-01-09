【統一證券】盤前分析－類股爭先輪動、指數續創新高

◆盤勢分析

台股持續沿五日均線上攻，昨日突破前波高點 10882 點，再創 10918 點新高，連續 8 紅 K 多頭氣勢如虹。台股在持續性急行軍上揚，目前各期均線均呈多頭排列，加上外資多單持續加碼，指數盤堅可期。後市行情觀察分析如下：

第一、國際股市部份 - 本周美國經濟數據偏多，有利多頭。今日美國將公佈 JOLTS 企業職缺人數，預期為 602.5 萬人，較前值 599.6 萬人為高。此外，周四、周五 (11、12) 將公佈十二月份核心 PPI 與 CPI 同比，預估 PPI 將比前值 2.4% 高 0.1%；而核心 CPI 則持平於 1.7%，表現穩健。同周五美亦將公佈十二月零售銷售值，預估環比成長 0.5%，表現相當優異。

第二、台灣外銷出口連續十五個月正成長。財政部於昨日盤後 (8) 公佈十二月份及全年海關出口金額，十二月份出口金額達 295.1 億美元，創歷史新高，年增率高達 14.8%，此係連續出現第十五個月正成長。去年全年受惠行動裝置升級、車用電子、人工智慧、物聯網等產業暢旺，全年出口值回升至 3000 億美元以上，達 3173.9 億美元，年增 13.2%，係創下近七年最大增速。

第三、技術面觀察。台股此波自低點反彈，連續向上突破半年線及季線等中、長期均線，扭轉空方格局。目前各期均線均呈多頭排列，其中最重要的十日線在昨日順利向上突破季線後，台股下檔支撐已上移至 10650 點之上。籌碼面，外資在現貨轉為買超，加上台幣強勢，台股資金行情發酵，指數盤堅續行。

第四、CES 開展，電子題材股先行。今日 (9)2018 美國消費性電子展(CES) 正式登場，今年最大亮點當是 AI、物聯網、5G、電競、ADAS 及雲端等今年最看好之產業，超過 3000 家場商參展。而台灣參展廠商所引發之商機及盤面上產業之連動效應，包括半導體、網通、主機板、電動車及 IC 設計等產業均納其中。雖然涉及個股眾多，但指標績優股如下。在 AI 的部份首選台積電、創意；網通、5G 部份為盤面新起勢力，可留意啟基及中磊；電競最大受惠者為微星；ADAS 相關個股為欣銓、先豐；最後雲端商機受惠者為聯亞與台燿等。