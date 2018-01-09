【大昌投顧】盤前分析－金融指數擴大漲幅，再創波段新高表現

◆盤勢分析

1. 台股昨日開高震盪，雖然早盤一度翻黑，但隨即拉高表現，尾盤再見拉升，再創波段新高表現，日線拉出連 8 紅，終場以上漲 35.95 點作收。短線上月、季線趨勢翻揚向上，並且也有多方缺口，再缺口未回補前，依舊多方格局，量能若能持續，方有機會上攻，籌碼面外資再加碼台股，挹注台股動能，持續觀察外資買盤。

2. 櫃買指數相對加權指數弱勢，開高走低，尾盤浮現調節賣壓，不過整體仍是多方回檔，後勢量價若未出現背離，中小型個股仍有機會表現。

3. 金融指數擴大漲幅，再創波段新高表現，多方格局不變，後勢可持續追蹤。電子指數仍受季線反壓影響，且部分權值股修正，因此仍需觀察權值股走勢，而強勢族群有 PCB、工業電腦、矽晶圓、電競相關等。傳產類股則由玻璃陶瓷、水泥、營建等表現較佳。

4. 去 (106) 年 12 月單月出口值為 295.1 億美元，也創歷年同期新高，且連 15 個月正成長，全年出口總值重新站上 3,000 億美元大關。

5. 科技市調機構 Canalys 指出，谷歌 (Google)Google Home、亞馬遜(Amazon)Echo 以及蘋果(Apple)HomePod(預計 2018 年初期開賣) 等智慧音箱產品將成為今年 (2018 年) 成長最快速的消費性科技產品。