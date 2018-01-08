【華冠投顧】武傑電台:台股創27年新高!創高後要注意什麼?

◆ 融資

台北股市今天早盤小漲 + 19 點開出，雖然在大立光的重挫壓抑下，指數一度由紅翻黑；隨後在金融股轉強下，指數震盪走高，收盤小漲 + 35 點作收，收在 10915 點，成交量 1370 億。

加權指數沒有意外的再創下 27 年新高，從 12/7 我們說『超級北風北』至今，指數已經大漲近六百點；市場言論也從『反彈』轉為『回升』。但是面對市場氣氛的樂望，武傑今天反而要提醒投資朋友『小心回馬槍』。雖然『元月行情』依舊樂望，但是指數的急漲，短線的壓力還是要有所釋放；所以指數在衝過 10882 點後，未來 3-5 個交易日，投資朋友要留意短線『融資』大增。只要短線『融資』增加過快，因此乖離已過大，因此容易出現『回馬槍』的修正。

今天台股開盤漲 19 點，終場收漲 35 點，收在 10915 點，2018 全新的一年，展望台股武傑的看法依舊沒變，還是看多，所以要大家切勿過度恐慌，12 月初有拉回修正時是給大家機會低檔布局的，也請大家要好好把握，依舊給大家信心，而市場氣氛也轉趨保守觀望氣氛較濃，武傑依舊告訴大家還是看多，也在 12 月 7 日贈送大家超級北風北的資料，資料中有許多中小型股走出自己的路，例如: 1526 日馳、4803VHQ-KY、2345 智邦、2347 聯強… 等，有拿到賺到的投資朋友武傑在此恭喜大家；展望 2018 台股趨勢的主流，武傑也沒停下腳步，推薦的新標的 8358 金居，今天持續有不錯的表現，後勢可期，有加入武傑 LINE@家族的朋友都知道，而武傑最後還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，今天再創 27 年新高，卻也要提醒大家要有震盪整理的心理準備了；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低! 喜歡武傑分析的朋友都可以在 LINE@或武財神陳武傑 FB 上有更多即時資訊與你分享!



個股方面今天股王 3008 大立光下跌收在 3930 元， 2317 鴻海下跌收在 91.8 元，權值王 2330 台積電則是小漲收 242 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 3055 蔚華科、2027 大成鋼、9958 世紀鋼、3221 台嘉碩、6208 日揚、1526 日馳、6552 易華電、5255 美桀… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

再來今天弱勢股方面有: 5285 界霖、6462 神盾、3550 聯穎、3698 隆達… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估