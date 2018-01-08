【華冠投顧】劉彥良 盤中解析

新台幣續升創低，台股連 8 漲成功改寫 27 年新高。價漲配合資券同增，就籌碥面的角度是毫無敗相，現在很明顯就是在軋空單軋空手，我在上周也告訴大家資金行情就跟 NBA 勇士隊的一波流一樣，擋也擋不住不用預設高點。

大立光 12 月營收不佳，股價重挫 5%，電子股淡季 + 匯損問題你一定要重視，而且本波大盤創高是靠傳產和金融帶動，電子指數現在才回到季線而已。從 12 月初我就不斷提醒大家要加重傳產股配置資金比重，現在全市場每個人都在 copy 我的論點，這是好事，代表現在大家都在往對的方向走。

2014 中鴻今天改寫波段新高 13.45 元，鋼鐵股基期低，行情還長得很；3055 蔚華科今天漲停創新高 27.15 元，請會員全數出清獲利下車；6173 信昌電開高走低留長上影線，早盤也請會員先將半數持股獲利放口袋。

另外上周鎖定的低本益比 6591 動力 - KY，也納入在本周比賽投組當中。沒想到一早竟然拉出第二根漲停，幸好盤中打開剛好請會員低接，目前又重新回到漲停板。動力的個股報告在整理當中，晚點會在 Line 上和大家分享。

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