財經記事本／92無鉛汽油好便宜我的愛車怎麼不能用？

92 無鉛汽油一度傳出將被中油停售，引發民眾關注。在中油澄清將持續銷售 92 無鉛汽油後，您可知道各種油品之間的差異？自己的愛車為什麼不能使用油價較便宜的 92 無鉛汽油？

依照中油公司最新牌價，目前 92 無鉛汽油每公升 26.9 元、 95 無鉛 28.4 元、 98 無鉛 30.4 元，即使只與 95 無鉛相比， 92 無鉛汽油每公升就可便宜 1.5 元。中油公司油品行銷事業部副執行長詹培得指出，各種汽油的差異在於辛烷值不同，車輛必須根據引擎壓縮比選用不同辛烷值的油品，才能達到油、車「同步爆發」的效果，發揮引擎最大力量。

詹培得指出，正確的辛烷值除可確保車輛發揮最佳性能，還能避免汽油不正常燃燒導致引擎爆震。也就是說， 如果應使用 95 無鉛汽油的車輛，卻因為駕駛人貪便宜選用 92 無鉛汽油，導致辛烷值不夠，行駛中可能會聽到敲缸或管子的聲音，尤其在加速或爬坡時更加顯著，一旦長時間駕駛恐危及氣缸和引擎的其他部位。即使車子裝了爆震感應器，延後點火時間作為因應，讓引擎受到保護，但是也可能出現馬力降低、加速性較差等症狀。

另一方面，如果應使用 95 無鉛汽油的車輛卻選用較昂貴的 98 無鉛汽油，則可能只是在浪費錢，並沒有辦法因此讓車輛性能提升。

中油並指出，駕駛習慣、車子已行駛里程數、氣候和地理狀況也都會影響汽油所表現之性能。其中，行駛里程數高的車輛對辛烷值的需要較高，爬坡負荷大時也比在平地駕駛需要較高的辛烷值。



至於 92 無鉛汽油較不環保的說法，詹培得則不以為然。他強調，國內使用的都是無鉛汽油，成分相近，只能說目前採用 92 無鉛汽油的大多是年份較老舊的車輛，原本性能就較差或耗油，與油品本身無關。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』