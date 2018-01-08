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財經記事本／92無鉛汽油好便宜我的愛車怎麼不能用？
※來源：NOWnews

中油 92 無鉛汽油一度傳出將停售，引發民眾虛驚。(圖：NOWnews)
中油 92 無鉛汽油一度傳出將停售，引發民眾虛驚。(圖：NOWnews)
92 無鉛汽油一度傳出將被中油停售，引發民眾關注。在中油澄清將持續銷售 92 無鉛汽油後，您可知道各種油品之間的差異？自己的愛車為什麼不能使用油價較便宜的 92 無鉛汽油？

依照中油公司最新牌價，目前 92 無鉛汽油每公升 26.9 元、 95 無鉛 28.4 元、 98 無鉛 30.4 元，即使只與 95 無鉛相比， 92 無鉛汽油每公升就可便宜 1.5 元。中油公司油品行銷事業部副執行長詹培得指出，各種汽油的差異在於辛烷值不同，車輛必須根據引擎壓縮比選用不同辛烷值的油品，才能達到油、車「同步爆發」的效果，發揮引擎最大力量。

詹培得指出，正確的辛烷值除可確保車輛發揮最佳性能，還能避免汽油不正常燃燒導致引擎爆震。也就是說， 如果應使用 95 無鉛汽油的車輛，卻因為駕駛人貪便宜選用 92 無鉛汽油，導致辛烷值不夠，行駛中可能會聽到敲缸或管子的聲音，尤其在加速或爬坡時更加顯著，一旦長時間駕駛恐危及氣缸和引擎的其他部位。即使車子裝了爆震感應器，延後點火時間作為因應，讓引擎受到保護，但是也可能出現馬力降低、加速性較差等症狀。

另一方面，如果應使用 95 無鉛汽油的車輛卻選用較昂貴的 98 無鉛汽油，則可能只是在浪費錢，並沒有辦法因此讓車輛性能提升。

中油並指出，駕駛習慣、車子已行駛里程數、氣候和地理狀況也都會影響汽油所表現之性能。其中，行駛里程數高的車輛對辛烷值的需要較高，爬坡負荷大時也比在平地駕駛需要較高的辛烷值。

至於 92 無鉛汽油較不環保的說法，詹培得則不以為然。他強調，國內使用的都是無鉛汽油，成分相近，只能說目前採用 92 無鉛汽油的大多是年份較老舊的車輛，原本性能就較差或耗油，與油品本身無關。

 

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