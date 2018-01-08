新能源車的緊箍咒 中國自4月起實施「雙積分政策」

中國新能源汽車雙積分政策，將從 2018 年 4 月 1 日起正式實施，該政策要求，所有年銷量 3 萬輛以上的汽車製造業者和汽車進口商，都要滿足「平均燃料值積分」和「新能源汽車積分」兩項標準。

中國經濟網今 (8) 日援引國際金融報報導，在新能源積分方面，政府要求汽車製造業者的新能源汽車產量，在 2019 年和 2020 年分別達到 10% 和 12% 的比例；在平均燃料消耗量方面，政府要求各企業在 2020 年前，將平均燃料消耗量降至「每百公里 5 公升以下」，該政策將自 2019 年起，正式考核。

報導指出，日前，一汽大眾與上汽大眾 (600104-CN) 先後公布了 2017 年銷量，其中，一汽大眾年銷量為 200.03 萬輛，年增 5.1%；上汽大眾年銷量則是 206.3 萬輛，年增長 3.1%。 兩家大眾均在銷量上超過上汽通用，大眾汽車成為 2017 年在中國市場的最大贏家。

截圖自一汽大眾官方網站

但在贏得市占的同時，兩家大眾也有著「幸福的煩惱」：《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分並行管理辦法》（簡稱 「 雙積分 」 政策）將於 2018 年 4 月 1 日起開始實施，並自 2019 年正式考核。這對銷量冠軍大眾來說，並不是一個好消息，日益逼近的 「 雙積分 」 考核，成了懸在頭上的 「 達摩克利斯之劍 」 。

據報導，相關資料顯示，在新能源積分方面，政府要求汽車製造商的新能源汽車產量，在 2019 年和 2020 年分別達到 10% 和 12% 的比例。據產業分析師估算，一汽大眾和上汽大眾，分別要在 2019 年生產至少 4 萬輛和 4.13 萬輛新能源汽車，才能使新能源積分獲得正值。然而，實際情況可能遠不及當前估算的樂觀，如果兩家業者的銷量進一步上升，所需要的新能源積分會更多。

在平均燃料消耗量方面，政府要求各企業在 2020 年前將平均燃料消耗量降至百公里 5 升以下。當前，工信部尚未公布 2017 年各車企的達標值，但從 2016 年乘用車企業平均燃料消耗量情況來看，南北大眾都超出達標值不多，雙方平均燃油消耗量的實際值都是百公里 6.5 升，一汽大眾的達標值為百公里 6.94 升，上汽大眾為百公里 6.7 升。

汽車行業分析師吳承佑向《國際金融報》記者表示，該限值要求對於當前大部分車企來說，幾乎不可能實現，發布平均燃料消耗量積分的目的還是希望能倒逼車企發展新能源汽車，從而降低企業整體的燃油消耗量。

那麽，作為中國排名第一、第二的乘用車製造商，上汽大眾和一汽大眾該如何應對一年後的雙積分考核？

對於大眾汽車來說，要想化解平均燃料消耗量的壓力，填平新能源汽車積分的窟窿，最直接的解決方式就是自行研發、生產足夠數量的新能源汽車。 事實上，從 2012 年國務院正式出台《節能與新能源汽車發展規劃（2012-2020 年）》開始，南北大眾就意識到自己遲早有「無處可躲」的一天。

上汽大眾表示，其一直都在關注市場動向和行業政策，並積極布局新能源汽車領域。2015 年 6 月，上汽集團與大眾汽車集團在德國柏林簽署了協議，雙方將在純電動車領域開展進一步合作，支持上汽大眾研發面向中國市場的純電動車型。

上汽大眾。(圖片取材自上汽大眾官方網站)

另外，上汽大眾位於安亭的汽車二廠也將於近期完成升級。資料顯示，該廠未來的產能將從當前的 20 萬輛提升至 36 萬輛，擴能 80%，改造後的安亭二廠將用於投產新朗逸家族和朗逸純電動車型。上汽大眾方面表示，該工廠可實現年產純電動朗逸 9 萬輛。

至於一汽大眾，則在近期發布了「2025 戰略」，該戰略將新能源汽車定為未來發展的重點，大眾品牌旗下所有車型將在未來推出新能源版本。一汽大眾銷售公司執行副總經理孫惠斌表示，在優化產品結構的基礎上，一汽大眾將全面布局新能源汽車，推進新能源汽車快速發展，力爭在 2025 年達到總產量的 25%。

豪華 B 級車的標桿奧迪 A4L。圖片取材自一汽大眾官方網站

此外，一汽大眾華南基地二期也即將落成。資料顯示，該工廠正式投產後，一汽大眾整個華南基地的產能將翻倍至年產 60 萬輛，生產的產品也將囊括大眾品牌最新技術的新能源汽車。

不過，有業內人士認為，因為市場和產品的不確定性，南北大眾即便從今年起陸續推出新能源汽車，銷量可能也無法負擔得起雙積分政策的要求。

雙積分政策的積分使用規則顯示，平均燃料消耗量積分若為負，可以通過關聯企業間的轉讓進行抵償；新能源汽車積分如果不夠，只能通過向其他有盈餘積分的企業購買進行抵償，不過，賣方自然也包括關聯企業。

這為南北大眾提供了兩條後路，一汽集團和上汽集團旗下都有數家子公司。譬如，上汽集團旗下上汽乘用車就是新能源汽車銷售大戶，來自全國乘聯會的數據，2017 年 1-11 月上汽乘用車新能源汽車銷量為 37573 輛，在行業中位列第四位。

此外，南北大眾的母公司大眾汽車集團也在為南北大眾尋找出路。去年年中，大眾汽車集團在中國市場再度牽手另一家中國汽車製造商江淮，合資生產純電動乘用車項目。近期資料顯示，江淮大眾不僅將啟用一款全新 LOGO，更將從 2018 年至 2023 年規劃推出 5 款清一色的純電動車型，定位緊湊型 SUV。

汽車行業分析師向記者表示，江淮近些年對於新能源汽車項目的發展不容小覷，大眾此次願意合作絕對不會吃虧，反而極大可能從中受益。

大眾汽車中國 CEO Jochen Heizmann。(圖：AFP)

大眾（中國）總裁兼 CEO 海茲曼之前接受採訪表示，在全面的戰略布局下，大眾設定了新的目標：通過和上汽、一汽、江淮三家合資推出新能源汽車，大眾 2020 年在華新能源車銷量目標是 40 萬輛，2025 年要達到 150 萬輛。

同花順財經整理了新能源汽車概念股，同花順指出，新能源汽車概念是指除汽油、柴油發動機之外所有其它能源汽車，包括燃料電池汽車、混合動力汽車、純電動汽車、氫能源動力汽車、其他新能源汽車等，其廢氣排放量比較低。

儘管新能源汽車發展因售價高和充電難而受到限制，但其市場前景卻不容忽視。A 股市場上，新能源汽車概念股龍頭股主要有：聖陽股份、佳電股份 (000922-CN)、萬豐奧威 (002085-CN)、正海磁材 (3600224-CN)、萬向錢潮 (000559-CN)、欣旺達 (300207-CN) 等。