廣汽集團宣布與蔚來汽車成立合資公司 致力研發新能源車

路透社報導，廣州汽車集團 (2238 HK) 週四發布公告表示，將與中國國內新能源汽車公司上海蔚來汽車等共同成立合資公司，致力研發新能源汽車及刺激銷售。

未來雙方將在分時租賃、整車租賃、核心零組件等多方面展開合作。廣州汽車集團公告指出，該合資公司規劃總投資 12.8 億元人民幣，註冊資本 5 億元，分期出資，首期出資 2 億元。廣汽集團及其全資子公司廣汽新能源汽車有限公司各出資 4,500 萬元，分別佔 22.5% 股權。



雙方簽定的戰略合作協議顯示，該合資公司將充分利用雙方的優勢資源，展開與股東之間的合作。合資公司考慮採用管理團隊持股等激勵機制吸引優秀人才。



另外，雙方還有意在分時租賃、車輛共享、整車租賃等運營領域合作並擬成立合資公司，合資公司將盡可能吸收社會資本，並在合適時機尋求進入資本市場。雙方有意在核心零組件領域展開合作，擬共同出資成立一家合資公司，致力於動力總成、智慧電子電器的研發及製造。



蔚來汽車是中國電動汽車領域的新創公司，由易車 (BITA.N) 創始人李斌、京東 (JD.O) 創始人劉強東以及騰訊 (700 HK) 等發起，並獲得淡馬錫、紅杉、聯想、華平等多家投資機構支持。去年 11 月蔚來發布全球最快的電動汽車 EP9，電動多功能車（SUV）ES8 在 12 月中開始接受預訂。



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