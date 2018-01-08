國泰君安：紅包行情看周期 全年機會在消費

證券時報今 (8) 日報導，上周 A 股市場實現 2018 開門紅，上證指數將 3300 點踩在腳下。站在當下，綜合盈利、流動性和風險偏好角度，國泰君安仍看好 1-2 月的開年行情。

國泰君安認為，春節前的紅包行情大概率會在周期板塊繼續上演，建材 (主要是水泥和玻璃)、鋼鐵、煤炭、有色、石化、化工等等，這些行業都具備著相當的投資機會。

展望全年，在工資水平提升和精準扶貧的驅動下，消費行業景氣度會逐步體現一線向二線消費擴散的長期趨勢。

國泰君安指出，從風險偏好的角度看，當前處於風險偏好階段性提升階段。回顧 12 月的市場，行情演進受到多方因素影響。

從基本面角度，資管新規、美國聯準會升息、中國跟隨升息、銀行流動性管理等因素造成擾動；從交易角度，獲利盤兌現、年末資金配置意願弱化等因素也形成擾動。

國泰君安認為，伴隨中央經濟工作會議召開、美國稅改等因素的落地，不確定性逐步消除。進入 1 月後，交易性沖擊因素弱化，市場也進入業績披露真空期，疊加春季開工旺季、1 月信貸高峰以及兩會暖窗期，市場風險偏好迎來修復提升。

從盈利上看，1-2 月房地產呈現溫和下滑，整體經濟數據和企業盈利數據仍有支撐同時伴隨結構性的亮點頻現，比如開工旺季帶動的工業增加值、投資等數據出現階段性高點。

從流動性角度，由於通膨上行、美國聯準會升息和金融去槓桿等因素，全年流動性仍然趨緊，但是 1-2 月是三因素作用的緩和期，1 月的信貸高峰更是會階段性緩沖流動性壓力。

綜上所述，國泰君安建議投資者抓住當前盈利、流動性、風險偏好共振暖窗期，做好 1-2 月的開年行情。

國泰君安進一步指出，強調春節紅包行情大概率在周期板塊上演的原因，國泰均安表示，他們認為這一波周期行情的機會可能是超預期的。前期回調並未破壞周期行情的基本邏輯：需求不弱、供給不強、庫存不高。

從短期需求來看，春季開工旺季期間，信貸數據、工業增加值、投資等數據會創下階段性新高，需求不弱。從中期需求來看，伴隨全球朱格拉周期 (Juglar cycle) 開啟，海外核心經濟體的製造業繁榮會幫助中國經濟順利度過去地產化的增長階段，使得製造業成為 2018 年的核心經濟增長點，整體經濟增長有韌性。

朱格拉周期：1862 年法國醫生、經濟學家 C Juglar 在《論法國、英國和美國的商業危機以及發生周期》一書中首次提出。提出了市場經濟存在著 9～10 年的周期波動。這種中等長度的經濟周期被後人一般稱為朱格拉周期，也稱朱格拉中周期。 朱格拉周期是針對資本主義經濟中一種為期約 10 年的周期性波動而提出的理論。

同時，環保限產政策推進下，全國水泥價格指數持續回升，12 月 28 日為 149.97 創歷史新高。根據《京津冀及周邊地區 2017 年大氣汙染防治工作方案》，2+26 城市工業企業實施錯峰生產部署，鋼企將限產 50%，螺紋鋼、動力煤等期貨價格經過短期調整也出現企穩回升。

此外，12 月 15 日含上海全部倉庫的螺紋鋼庫存已觸及 297 萬噸後，近兩周開始補庫，最新庫存達 318 萬噸，但仍是近 5 年來同期低點；2017 年 12 月 30 日，六大發電集團煤炭庫存可用天數進一步下降到 13 天，庫存仍低。

總體來講，看好周期板塊帶來春節紅包行情，全球經濟復甦和中國經濟韌勁超預期是主導邏輯，周期股盈利的持續性有望得到確認，後續市場預期的回歸還會迎來信貸數據和經濟數據的驗證。

如果說 2017 年一季度的周期股行情只是極少數機構發現周期行業機會進行試水，6 到 8 月的行情是少部分機構確認周期行業機會大舉進場，那麽當前這一波也就是第三波周期行情將會是市場參與力度最廣泛的，因為這波行情會讓不知道什麽叫周期行業的新資金搞懂周期股原來也有大機會。

展望全年，在工資水平提升和精準扶貧的驅動下，消費行業景氣度也會逐步體現一線向二線擴散的長期趨勢。未來一個月也伴隨春節消費旺季備貨，部分大眾消費品會迎來機遇，包括二線白酒、乳製品、調味品。