「美國-墨西哥」城牆概念股報你知

美國總統川普上週提出了建造「美國 - 墨西哥」邊界城牆草案，提到第一期建案所需花費達 180 億美元。如議會通過 - 投資人可參考以下營造類股，有望中短期內股價上漲。

營造商及承包商類股

美國陸軍工兵部隊 (U.S. Army Corps of Engineers, USACE) 使用的營造商為 Granite 集團 (GVA-US) 及 Tetra Tech (TTEK-US)。最矚目的是，城牆概念建設也都是由這兩間營造商所建。Granite 網站上也標識自己未了加州 Monument 250 的城墻建商，而 Tetra Tech 則正修建 San Diego 附近的邊界城牆。

其他相關的營造商為私營企業，如 Cerrudo、Hal Hays、Kiewit、RMA 集團、Sundt、及 Weston。

據了解，Cerrudo、Fluor (FLR-US)、KBR (KBR-US)、及 ARSC Federal 也都承包了目前美國海關及邊境保衛局的土建維修工程。

原物料類股

川普有提道，「美國 - 墨西哥」邊界城牆將由水泥、鋼鐵及螺紋鋼所製。

這類概念股包含了 Martin Marietta 材料公司 (MLM-US)、Eagle 材料 (EXP-US)、Oldcastle、及法國的 Lafarge (LFRGY-US) 集團。

除此之外，德國水泥商 Heidelberg (HDELY-US) 也有被指出會參與供應城牆所需的建材材料。

營造機械類股

除了原料外，營造商使用的器材類股也是投資人可考慮的重點，如 2015 年政府合約金額達 1250 萬美元的工業曳引機巨擘 Deere & Co. (DE-US) 及開拓重工 Caterpillar (CAT-US).

虛擬城牆概念股

除了實體城牆外，3000 多公里的城牆也需要軟體做偵測外來移民的動作。以色列軟體公司 Elbit 集團 (ESLT-US) 於 2014 年得到美國政府共 1.45 億美元合約，建立亞利桑那州墨西哥邊界的虛擬偵測系統，應有機會在「美國 - 墨西哥」城牆分一杯羹。

航空公司波音 Boeing (BA-US) 於 2006 年獲得了前美國總統小布希數百萬美元合約建立邊界高科技偵測系統。雖然此計劃於 2011 年被美國政府捨棄，但同時波音也早已收了近 10 億美元的「費用」。如川普城牆草案通過，波音還是有機會爭奪政府的承包合約。