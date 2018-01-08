庫克掌管蘋果期間 多達14項產品延遲推出

《華爾街日報》分析師指出，在 Tim Cook 擔任蘋果執行長期間，新產品延遲發售的數量，比 Steve Jobs 時期，高出兩倍，這將造成消費者對品牌感到失望，以及影響公司銷售額。

在 Tim Cook 任職執行長期間，蘋果共推出超過 70 項新產品或升級產品，當中有 5 樣產品，預期發售時間與實際發貨時間，有著大於 3 個月的誤差，而有 9 項商品則是延遲發售 1 至 3 個月，在賈伯斯擔任執行長時，蘋果推出的產品數量大致相同，但當中只有一項產品延遲發售超過 3 個月。

此外，從蘋果發表新產品，到產品正式開賣，中間間隔時間也被拉長，在過去 6 年，平均間隔時間為 23 天，但在賈伯斯時期，在蘋果發布新產品平均 11 天，商品即會開賣。

值得注意的是，在庫克擔任執行長後，有 2 項重大新產品發售時間被推遲，分別是無線藍芽耳機 AirPods 與智慧型音響 HomePod，使得蘋果在重要的聖誕假期，錯過大幅銷售的機會。

分析師指出，這樣的延遲，會使公司付出代價，新產品交貨時間延長，在幾個面向傷害蘋果，首先，這讓蘋果的競爭者，有更多時間可以針對新商品進行反應，並且造成客戶失望，以及銷售額降低。

同時間一些其他因素，造成蘋果快速出貨的難度，例如新產品推出速度加快與全球客戶數增加，以及蘋果提供更多客製化服務，使得產品製造過程變得更複雜。

蘋果股價日線走勢圖

但是蘋果在庫克的帶領下，也完成多項目標，營業收入在過去 2 年成雙倍成長，股價則是成長 3 倍到歷史新高。