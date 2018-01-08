南北韓高級會談明登場 川普摻一腳：願跟金正恩通電話

南北韓明 (9) 日將在板門店南韓轄區「和平之家」舉行高級別會談，雙方相互通報參加會談的代表團成員名單，顯示 5 人代表團由重量級官員組成，分別由南韓統一部長趙明均和北韓祖國和平統一委員會委員長李善權掛帥赴會，重點討論北韓參加 2 月平昌冬奧會事宜。據傳 2 人都是談判高手，有豐富的南北韓交涉實務經驗。美國總統川普則表示，願意與北韓領袖金正恩通電話。

《星島日報》報導，南北韓官員於周日 (7 日) 早上 9 時半，通過板門店熱線通電話，繼續商討周二 (9 日) 高級別會談事宜。北韓周日交出 5 人代表團名單，由李善權擔任團長，率領祖國和平統一委員會 (祖平統) 副委員長田鐘秀、體育省副相元吉宇、祖平統部長黃忠誠、民族奧林匹克組織委員會委員李景植 4 人出席會談。

南韓上周六 (6 日) 已向北韓通報其名單，由趙明均擔任團長，團員包括統一部次官 (副部長) 千海成、文化體育觀光部第二次官盧泰剛、國務總理室審議官安文鉉、平昌冬奧會及冬殘奧會組委會企劃事務次長金起弘 4 人。

南韓傳媒評論稱，過去兩韓部長級會談代表團，一般由部長級官員擔任團長，成員多為司局級官員，但此次會談南韓派出 2 名副部長級官員，「實屬罕見」。

這次談判雙方團長都是經驗豐富的談判高手。南韓的首席代表趙明均掌管負責統籌處理南北韓事務的統一部，他自 1990 年代中期以來，在政府部門或民間組織負責辦理對北韓支援和離散家屬重逢相聚等實務工作，可說是南韓對北韓的談判高手。尤其，在對北韓實行「陽光政策」的金大中政府和推行「包容政策」的盧武鉉政府時代，趙明均都參與了發展金剛山觀光活動和南北韓經濟合作交流的談判代表，北韓闢建開城工業園區時，他曾擔任開城工業園區事業支援團團長一職。

2007 年 10 月，南韓總統盧武鉉在平壤與北韓領袖金正日舉行南北韓高峰會談時，趙明均以總統安保政策秘書官的身分，隨當時任職青瓦台秘書室長的文在寅陪同出席。

至於代表北韓的李善權，是人民軍出身，2006 年以首席代表的身分出席南北韓軍事實務會談，2010 年 3 月以團長身分出席討論開城工業園區通行、通訊、通關所謂三通問題的南北韓實務會談，可說是北韓的「南韓通」。金正恩接班後，李善權一路晉升，2014 年 10 月南北韓召開軍事會談時，他追隨當時的人民軍偵察總局長金永哲出席。2016 年 6 月祖國和平統一委員會改編為北韓國家機構後，李善權出任委員長，主導北韓對南韓的宣傳統戰工作。

分析認為，在周二的會談上，兩韓代表將主要討論北韓派團參加平昌冬奧會 (2 月 9 日開幕) 的問題，具體包括入境方式、開閉幕式入場、兩韓是否組建單一代表團、北韓人員在南韓所需經費、保障人身安全等。除了由運動員和官員組成的代表團外，北韓是否還會派遣啦啦隊或藝術團也有可能被列入會談議題。

朝鮮半島局勢緩和。美國總統川普 (Donald Trump) 立刻把功勞往身上攬。香港《明報》報導，川普上周六表示，兩韓對話是好開始，又稱若沒有自己出手，兩韓不會對話。」

他說對跟金正恩對話持開放態度，絕對願意與金正恩通電話，並希望即將舉行的兩韓會談將不只討論奧運議題，且華盛頓當局將會在「適當時機」參與其中。他表示，對於南北韓對話，「我樂意見到他們不只討論奧運。且在適當時機，我們也會加入。」

川普強調跟金正恩通話都會有先決條件，但他未說明先決條件是甚麼。他說：「他 (金正恩) 知道我不是在瞎搞。如可促成一些事情，而這些事可以達至會談… 這對全世界而言都是好事。」

南韓綜合指數上週五 (5 日) 收報 2494.76 點，較前一交易日上漲 28.30 點或 + 1.15%，今 (8) 日開盤漲 0.28%；美元兌韓元今 (8) 日最新報 1060.11，或 - 0.1309%。