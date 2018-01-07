川普鬆口：願意與金正恩通電話

摘要：川普表示，百分百支持朝韓會晤，希望會談內容能超出奧運會範疇，並表示願意同金正恩開展有條件通話。

在朝韓雙邊恢復對話、半島地緣政治局勢有所緩和後，川普主動對朝鮮釋放了善意。

據人民日報，當地時間 1 月 6 日，美國總統川普表示，「百分百支持」朝韓政府間會晤，並希望會談內容能超出奧運會範疇。而「在適當的時候」，美國也將參與進來。

川普還稱，願意在滿足一定前提條件下和金正恩通電話：

（在朝核問題上）我們的立場非常堅定。不過我樂意這麼做（和金正恩通話），完全沒有問題。

近期，朝鮮半島局勢明顯出現緩和跡象。據韓方周五確認，朝鮮接受了韓國的提議，同意 9 日舉行有關平昌冬奧會的高級別會談。這將是文在寅上台後首次舉行韓朝政府間會談，也將是 2015 年 12 月韓朝副部長級會談之後的首次韓朝政府間會談。

定於今年 2 月 9 日 - 25 日舉行的平昌冬奧會成為了朝韓關係「解凍」的良好契機。去年 12 月，韓國外長就冬奧會向朝鮮拋出橄欖枝。此後金正恩在新年賀詞中予以了積極回應，稱考慮派遣代表團和安排雙方官員會面，並很快下令重啟了用於與韓方聯絡的板門店熱線，朝韓雙方時隔兩年首次進行通話。

華爾街見聞此前提及，在朝鮮接受會談提議後，黃金價格曾應聲小幅下行。

『新聞來源／華爾街見聞』