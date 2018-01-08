【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆美股持續創高，台股週線長紅

美股再創新高，台股漲勢延續，加權指數收在 10879 點，逼近前波高點。終場台指期上漲 20 點 (+0.18%)，逆價差 22.8 點，電子期上漲 0.85 點 (+0.19%)，逆價差 0.53 點，金融期上漲 10 點 (+0.83%)，逆價差 2.03 點，非金電期下跌 2 點 (-0.02%)，逆價差 41.37 點。台指期上漲，逆價差擴大，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 428 口，淨空單部位 1740 口；投信淨空單增加 58 口，淨空單部位 33657 口；外資淨多單減少 213 口，淨多單部位 51706 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收長下影線紅 K 棒，週線收長紅 K 棒，各期均線走揚，籌碼面部分，單日成交量能 1411 億餘元，外資上市現貨買超金額約 49.44 億元，期貨未平倉淨多單 51706 口，外資現貨多單加碼、期貨多單減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比維持由 1.79 變動到 1.85，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權上移到 11,000 點，賣權維持在 10,200 點，外資選擇權淨空單部位 172,611 口。

