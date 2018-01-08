〈CES開展〉雷虎殺手級新品來了 無人機變身空中基地台

2018 年 CES 消費性電子展將於美國時間 1 月 9 日登場，除了 AI、AR/VR、自動駕駛等新科技應用，國內無人機大廠雷虎 (8033-TW) 瞄準美國最大電信商 AT&T 帶動的空中基地台需求，展出空中電信無線 LTE 基地台無人直升機 (Dragonfly)，作為未來搶國際訂單的重量級商品，已在展前獲外媒 BBC 搶先報導關注，雷虎董事長陳冠如看好，隨著 AT&T 啟用此服務，未來不排除各國電信業者都會跟進此趨勢，商機無限。

陳冠如強調，目前消費級小型無人機幾乎是中國業者的天下，正積極轉型為工業級無人機產品，搶占差異化的無人機產品商機。

美國聯邦航空總署 (FAA) 在去年 11 月 16 日首次批准無人機用於波多黎各災區的通信工作，為 40 平方英里覆蓋面積的災區民眾提供語音、數據和網際網路服務。目前 AT&T 僅有 1 架空中基地台可作業，其他無人機均正在測試中。

由於網路已成為人們生活中不可或缺的一部分，而電信業者建置實體基地台的成本相當高，雷虎看好無人機當作臨時基地台的彈性需求將呈現爆炸性成長，特別是短期或需擴充網路服務的區域如災害現場、大型集會，可透過無人機盤旋停留在空中形成網路來強化訊號。

雷虎此次展出的空中電信無線 LTE 基地台，可攜帶中繼通訊裝備停留於 100 公尺高空達 6 小時，涵蓋通訊面積達 40 平方英哩，並可同時讓 8000 個手機用戶通話，傳遞災區訊息。

雷虎說明，由於此機具備同軸反轉技術，相較其他同業正在開發中的機型在空中飛行和停留更具穩定性，甚至在展前已獲外媒 BBC 搶先報導，樂觀預期在展期中將受到各國大型買家注意。

此外，雷虎也首次推出進化版六軸水下潛艇 (Seadragon)，可選配搭載不同監控設備如紅外線攝影機和高亮度紅外線補光燈，在海底進行貨櫃輪船底檢視等功能，搶占水下工業級無人機市場，其中，快拆式外掛電池組可增長續航力達 4-6 小時，並可快速更換電池執行不同任務。

除了空中和水下無人機的新技術，雷虎同步展示空中熱感應雷達生命偵測搜救無人機 (RevealONE)，此新機種可在短時間內整備升空，由空中迅速抵達搜救區域，藉由熱影像和心跳偵測雷達輕易找到地面待援者，提升搜救效率並降低搜救成本。