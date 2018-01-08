〈大同現增股東不滿〉遭潑紅水 林宏信：大同倒果因侮辱股東

大同 (2371-TW) 今 (7) 日發出書面聲明回擊市場派，質疑背後是否有違法陸資，呼籲金管會撤查，欣同董事長林宏信強調，要取得 3% 支持召開臨時股東會不難，不用靠外資，大同的說法是倒果為因，對股東潑紅墨水，「不能欺負、侮辱股東到這個地步」，他更堅持，如果現增案真有必要，請提送股東會讓股東來決定。

大同擬辦理現增，引來市場派強烈質疑，欣同董事長林宏信日前召開記者會表達強烈反對態度，強調將在適當時機提出召開股東臨時會申請，全面解任董事，市場派同時也刊登廣告籲請金管會查明是否有人在操縱股價，及號召小股東支持召開臨時股東會解任董事。

大同今日發出 6 大聲明強烈質疑市場派擬申請召開臨股會的合法性、合理性與必要性，且直言林宏信所代表的欣同公司已在去年 5 月 11 日大同股東常會結合陸資反對股東常會所有議案，請問這次是要結合「甚麼國籍，什麼性質的資金之股權」來召開臨時股東會? 背後是否又是違法陸資? 林宏信身為律師，應說明清楚。

針對大同的質疑，林宏信今日指出，去年股東會反對大同議案的股東超過出席股東的 40%，並不是大同所宣稱的都是外資及陸資，有很多是大同的離職或是退休人員及一般股東，大同對股東潑紅墨水，「不能欺負、侮辱股東到這個地步」。

林宏信表示，針對先前所說將召開臨時股東會一事，大同質疑有不明外資或是陸資，但他現在都還沒有提出申請，大同說法是倒果為因；林宏信強調，去年股東會反對募集資金的股東占出席的 4 成以上，換算下來，要取得 3% 支持來申請召開臨股會並不難。

他說，這件事「只能做不能說」，將會在適當時機提出申請，林宏信強調，從頭到尾都沒有說過要找外資來支持，如果以大同的說法來看，總經理林郭文艷在接受媒體訪問時也說，現增案獲得外資股東支持，那也要請大同說明，是那些外資，否則是否也是不明外資。

林宏信指出，大同擬辦現增，必須符合金管會規定，希望大同能尊重股東意見，如果現增案真有必要，請提到股東會交由股東表決，否則，半年前股東會才否決資金募集案，半年後就要再送請辦理現增，股東無法接受及同意，他強調，大同 10 幾年來經營績效差，現在又要向股東要錢，股東很難支持。