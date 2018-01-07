〈觀察〉當囤貨經濟學崛起 量販、連鎖超市誰將是贏家？

網家 (8044-TW) 旗下 PChome24h 購物首度公布「2017 全民囤貨前 10 大熱銷榜」，發現民眾在網購時最愛囤貨的是快速民生消費品，尤其偏好量販包裝、箱購規格，反觀，傳統量販業者包括大潤發、家樂福不僅不再增設大店型，甚至逐漸開出超市規格的小店型搶進社區商圈，在網購衝擊實體零售市場下，進入 2018 年後，零售業界線勢必更加模糊。

近年來消費者的購物行為出現明顯轉變，快速民生消費品於網路銷售的占比日益攀升，研調機構 Kantar Worldpanel 於 2017 年發表的「快速民生消費品於電商市場的未來發展」報告指出，2016 年全球民生消費品網路銷售成長率達 26%，其中，台灣的成長率達 36% 高於平均值。

網購促銷大檔全民瘋囤衛生紙、牙線棒和零食

對照 PChome24h 購物首度公布的「2017 全民囤貨熱銷榜」，消費者囤貨前三名為「牙線棒」、「衛生紙」和「洗衣精」，其中，在雙 11 最殺折扣的促動下，創下每 4 秒就可賣出 1 包牙線棒、年銷數千萬支的紀錄，而以箱購規格為主的衛生紙，年銷量突破 5000 萬包，箱購比例占整體銷量 85%。

這份熱銷榜反映台灣消費者高度依賴網路購物，購買日用品的管道已不局限於實體超市和量販店。

網家對此趨勢表示，由於民生消費品消耗快速，而網購具備免出門、免搬運還快速到貨的優勢，帶動民生用品的消費場域明顯轉移，成為網購業者另一大主要成長動能來源。

而除了網購囤積快速日用品，零食也是另一囤貨重點，PChome24h 購物觀察，有別於日用品一次大量的購買，零食因有食用期限、體積相對較小等特性，消費者通常會一年內鎖定多個節慶促銷檔期如中元節、春節等多次購買。

量販版圖遭網購侵蝕 大潤發、家樂福進軍超市界

隨著量販包裝逐漸成為網購熱銷夯品，量販業者正在高競爭環境下積極尋找新藍海，家樂福全台便利購門市已開出 50 家，大潤發則在去年第 4 季起開出便利店，今年起將開始加快展店，兩者均強打 24 小時營業、舒適休息座位區，以及生鮮、熟食等，商品均價不僅較超商便宜、選項更多，小店型也更能深入社區，扭轉量販品牌主要是販售大包裝商品的刻板印象，幾乎已和超市沒有太大區別。

全聯、頂好非省油燈 改革計畫早已擬定迎向 2018

那麼既有的超市業者如何應戰呢？連鎖超市龍頭全聯福利中心不斷透過高質感的集點商品鞏固既有客群，自 2015 年以來，已陸續推出 4 檔大型全店印花集點活動，主打的兌換商品都是德國雙人牌、WMF 等餐廚用品，今年甚至祭出台灣零售通路並未販售的英國名廚 Jamie Oliver 相關商品，已引發不少家庭客的詢問。

全聯目前在全台共有逾 900 家店，因應量販店小型化的競爭，業者表態接下來並非快速展店，未來將透過增加停車場、強化生鮮、熟食等作法來升級既有店型。

頂好超市也擬定「Super store」概念店為作戰計畫，在新店型中導入傳統市場生鮮裸賣服務 ，還提供有日本 UCC 咖啡豆的現沖咖啡「We Café」，以及天天現烤麵包，全面革新購物環境、生鮮食品、進口商品和店內服務，目前全台門市逾 250 家，其中 Superstore 共 14 家。

從全聯新店型、頂好 Superstore、家樂福便利購以及大潤發便利店的定位可發現，這些業者均看好生鮮、熟食將是未來的主要成長動能，但如何做出差異化？將是 2018 年零售轉型觀察的重點。