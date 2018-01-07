〈名師解盤〉拚過10882還能再衝？3大強勢族群走勢成關鍵

台股上周在外資銷假後逾 200 億元買盤回流推升，日 K 線連續收紅，指數也接連攻克 10700 及 10800 整數關卡，頗有挑戰前波高點 10882 的氣勢。展望本周，法人表示，外資雖然持續買超，但是借券金額也同步增加，就看矽晶圓、3D 感測及被動元件等 3 個強勢族群能否續強，指數才有機會挑戰前高後再續攻。

分析師陳龍表示，櫃買指數在上周五出現十字線，尤其之前帶動櫃買指數上漲的指標股，例如合晶就出現上影線，而且外資賣壓也高過投信的買盤，甚至高價股的環球晶，股價在創高之後馬上出現十字線，同樣也是外資賣超指標，顯示外資態度已有轉趨保守。

陳龍指出，櫃買指數雖然向來是內資動向的指標，不過外資也開始有賣壓湧現，因此包括矽晶圓、3D 感測及被動元件等 3 個強勢族群，本周能否續強，繼續匯集人氣，不僅攸關櫃買動向，也是集中市場能否延續漲勢的關鍵。

分析師林隆炫表示，台股近期的多頭主力是金融及傳產，尤其金融更是外資主要買超的族群，但是類股指數來看，電子類股指數已經在去年 12 月就先行落底，反倒是非電指數持續走高，以過往非電指數都落後電子指數約 2 個月來看，後續有可能電子類股有機會重新領漲，而非電的金融及傳產有可能會拉回。

林隆炫表示，從波浪理論來看，台股之前經過 5 周的修正之後，理論上應該會出現 8 周的偏多走勢，目前周 K 現已經連 4 紅，預料後續指數短線偏多的機率還是略高一點，但要注意是否會加速趕高點。

如果投資人短線仍看多台股走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如臺股指群益 76 購 04(070637-TW)、臺股指元富 74 購 02(067476-TW)、臺股指凱基 75 購 04(068949-TW) 等。