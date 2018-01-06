中國生物製藥(01177-HK)斥125.95億增購北京泰德股權

中國生物製藥(01177-HK)公布，公司向主席謝其潤與其堂叔謝炘之母親郭淑蘭所持有的法國投資購入中國生物(北京)51%股權，交易代價逾92.07億港元，交易完成後公司持中國生物(北京)股權以將增至100%，中國生物(北京)擁有北京泰德約33.6%股權。公司同時向法國投資收購Super Demand52%，交易代價逾36.88億港元，交易完成後公司持Super Demand股權以將增至100%。Super Demand擁有法國投資離岸約55%權益，而法國投資離岸則擁有北京泰德約24%股權。

中國生物製藥將以每股12.73港元發行約10.13股新股，支付上述合共125.95億港元的收購代價，每股發行價較昨日收市價14.14港元折讓約9.97%。執行董事謝炳現持有逾12.22億股，佔已發行股本16.49%，鄭翔玲持18.63%，佔已發行股本25.14，兩人共持公司已發行股份41.63%。於首項收購及第二項收購完成後，一致行動集團成員佔公司已發行股本約55.3%；及佔經擴大後股本約48.65%。

謝炳已立即就清洗豁免向執行人員提出申請。若未獲授予清洗豁免，清洗豁免申請人及與其一致行動人士因發行代價股份須就一致行動集團尚未擁有或同意將予收購的所有已發行股份履行收購守則規則26所載提出強制性全面要約的責任。即以每股12.73港元向其他股東提出全面要約。

除此之外，此收購亦要得到小股東支持。根據公布所提出的資料顯示，法國投資在中國生物(北京)51%股權的原始收購成本為2.93億港元，法國投資在Super Demand股權的原始收購成本為2806.75萬港元。謝其潤與郭淑蘭在法國投資的持股分別為91.33%及8.67%。

收購代價是根據北京泰德的過往財務狀況及表現；北京泰德的業務性質及範圍以及未來前景，包括北京泰德對創新及臨床需求的承擔、國內高端靶向藥物專業研發及產業化平臺，連同豐富的創新在研產品儲備；北京泰德於醫藥行業領先產品的品牌及市場認可、北京泰德的營銷、銷售及分銷能力，包括其銷售及營銷團隊的全面優勢及對醫院的廣泛覆蓋；董事經考慮於聯交所上市的且業務與北京泰德業務可資比較的若干公司的市盈率；及集團將因收購事項而獲得的裨益後，經公平協商之後釐定。

中國生物(北京)主要從事投資控股。其唯一資產為其於北京泰德的33.6%權益。中國生物(北京)2015年度與2016年度的除稅及非經常項目後凈盈利 分別為3.7億港元與4.489億港元，而截至2017年9月30日止9個月除稅及非經常項目後凈盈利為3.6億港元。法國投資離岸2015年度與2016年度的除稅及非經常項目後凈盈利2410萬美元與2750萬美元，而截至2017年9月30日止9個月除稅及非經常項目後凈盈利為2880萬美元。昨日止，公司持有北京泰德33.6%應佔權益，而北京泰德作為集團之聯營公司列賬。於完成後，公司擁有北京泰德的權益將增加至57.6%，而北京泰德將成為公司的非全資附屬公司，其財務報表將於集團的賬目內綜合入賬。

北京泰德於2017年9月30日之經審核綜合資產淨值約為19.211億元人民幣。北京泰德2015年度與2016年度的除稅及非經常項目後凈盈利分別為7.83億元人民幣與0.288億人民幣，而截至2017年9月30日止9個月除稅及非經常項目後凈盈利為8.747億人民幣。

公司認為，收購事項符合集團的戰略規劃以及近期行業整合的趨勢，有助於增強集團的核心競爭力及長期盈利能力，原因其中有繼續強化和擴展集團在醫藥各細分領域的地位及佈局，包括在心腦血管(微循環)、鎮痛及呼吸領域的產品及研發佈局和競爭優勢，公司看好上述細分領域的未來增長潛力；集團豐富的產品線將得到更充分的體現，單一品種波動對營收影響有所降低的同時抗風險能力得到加強；在研發(包括產品早期開發、國際合作等)、營銷及銷售(學術推廣、醫院銷售等)、政府事務、併購等方面增強合作，進一步提升集團戰略的統籌部署，提高協同效應等。

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