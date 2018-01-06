巷仔內》海軍桌曆性感女郎風波其實是募兵制的無奈

海軍司令部與期貨公司合製的民國 107 年公益桌曆中，出現穿著草綠色小可愛、熱褲女兵持槍的照片，引發輿論熱議，但是也因為桌曆女主角尺度太過開放，招致部分保守人士怒批「不倫不類」。海軍也趕緊跳出來澄清，桌曆女主角是期貨公司員工，非海軍官兵，且照片拍攝前已考察過日、韓等國都有類似作法，評估過後才作這樣的影像呈現。。

海軍說的或許沒錯，日本的確是這麼作。自衛隊為了招募青年人入伍，也是花招百出，2016 年找來「情色女王」壇蜜擔任招募隊長，拍攝 10 多分鐘影片替自衛隊宣傳。廣告中，壇蜜換上畢挺軍裝，體驗軍中訓練課程，播出後立即引發話題。

壇蜜是誰？她以標緻的長髮和妖艷的氣質引人矚目，更因為拍攝作風大膽的寫真集而被封為「情色女王」。自衛隊找她拍攝募兵廣告無非是想透過她在日本男性中的高人氣，吸引關注。

不只是壇蜜，日本防衛省出版的《MAMOR》月刊除了介紹部隊與武器訊息外，還會專訪各部隊中的美女，各期封面還會找寫真女星來拍攝，完全顛覆大眾對軍事雜誌的刻板印象。

日本防衛省找來寫真女星擔任募兵代言人，可以說是對募兵困難的無奈。二戰戰敗後，日本憲法禁止國家擁有軍隊，自衛隊雖然以「專守防衛」成立，但是日本民眾普遍存有反戰思想，加上少子化危機，都讓自衛隊招募新人陷入困難。如何吸引年輕人報考自衛隊成為陸、海、空三大自衛隊公關部門的重要任務。

為了招募人員、宣傳全民國防，自衛隊歡迎媒體前往基地採訪，每年也會在年報中紀錄被媒體報導次數，當作公關部門業績，近年來更與電視台合作，找來偶像明星拍攝戲劇，讓大眾更了解自衛隊員的生活，也希望能夠破除日本民眾對於軍人等於侵略者的負面形象。

在陸軍下士洪仲丘枉死案與阿帕契貴婦賞機團事件發生後，國軍形象一度跌到谷底，加上在 2018 年開始實施募兵制，與日本同樣面臨招募兵員困難的問題，為了達到「募兵業績」，國軍各文宣單位也是挖空心思，除了營區開放民眾參觀外，每到佳節還會製作微電影宣傳國軍形象，日後還會想到什麼新奇花招吸引目光，就讓我們拭目以待。

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