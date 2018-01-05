【華冠投顧】智寶大漲6成之後 再布局5G新標的

藍慶賜分析師

大盤連 7 紅收盤價創波段新高收 10879 點，OTC 震盪走高收盤再創波段新高，兩市成交量合計 1907 億。今天盤面以網通族群最熱，(2332)友訊漲停帶動 (4906) 正文、(6142)友勁大漲。漲價概念股矽晶圓的 (3532) 台勝科再度拉出一根漲停的大紅 K 棒，也帶動同族群的股票上漲。被動元件族群今天則是漲跌互見，龍頭 (2327) 國巨小漲股價站上 400 元，只要龍頭股能持續創新高，就能帶領族群再網上漲。另外鎳價大漲受惠股 (2027) 大成鋼大漲接近漲停。台股回到前高的位階產生震盪是正常的技術現象，操作上可以把漲幅已大的個股減碼，然後把資金轉移到基期相對較低而且準備要發動的個股，把資金做最有效的運用。

◆個股技術分析：

(2375) 智寶波段已大漲 6 成，短線震盪亦是合情合理，為了有效靈活運用資金，操作上可以獲利部分持股，把資金布局準備要發動的個股。

CES 展快到了很多股票提前反應，其中 5G 就是 CSE 展的亮點，昨天大漲的 (4977) 眾達 - KY、(4906)正文、(2345)智邦，今天大漲的 (2332) 友訊、(3081)聯亞等都是提前反應 CSE 展 5G 的題材。股票是輪流上漲，還有很多 5G 相關概念股仍可留意。歡迎有興趣的好友跟上慶賜的操作。

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