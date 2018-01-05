【華冠投顧】武傑電台: 人氣不退、多頭不止【好股推薦】

◆人氣不退、多頭不止

台股再收高!! 早盤指數小漲 + 8 點開出，雖然短線技術面賣盤，壓抑指數一度由紅翻黑；但是金融股的推升下，加權指數終場上漲 + 31 點作收，收在 10879 點，成交量 1411 億。

『超級北風北』再下一城!! 加權指數在三大法人同步買超下，指數今天僅差 3 點就改寫新高。上星期我們已經跟大家說…『元月行情』欲小不易；本周台股每天漲，市場氣氛也慢慢轉樂觀。僅管投資朋友還是會擔心會不會漲太多的問題，但是武傑還是老話一句… 不要『畫地自限』。『人氣不退、多頭不止』，目前台股內資積極展開『元月行情』；在外資不『扯後腿』下，『超級北風北』就一路賺到農歷年封關!!

今天台股開盤漲 8 點，終場收漲 31 點，收在 10879 點，2018 全新的一年，展望台股武傑的看法依舊沒變，還是看多，所以要大家切勿過度恐慌，12 月初有拉回修正時是給大家機會低檔布局的，也請大家要好好把握，依舊給大家信心，而市場氣氛也轉趨保守觀望氣氛較濃，武傑依舊告訴大家還是看多，也在 12 月 7 日贈送大家超級北風北的資料，資料中有許多中小型股走出自己的路，例如: 1526 日馳、6120 達運、2345 智邦、2347 聯強… 等，有拿到賺到的投資朋友武傑在此恭喜大家；展望 2018 台股趨勢的主流，武傑也沒停下腳步，推薦的新標的 8358 金居，今天也是有不錯的表現，後勢可期，有加入武傑 LINE@家族的朋友都知道，而武傑最後還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，不要過度猜測是反彈還是回升，先把自己投資的核心找出，選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低! 喜歡武傑分析的朋友都可以在 LINE@或武財神陳武傑 FB 上有更多即時資訊與你分享!



個股方面今天股王 3008 大立光小跌收在 4100 元， 2317 鴻海小漲收在 93 元，權值王 2330 台積電則是小漲收 240 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 2375 智寶、2027 大成鋼、9958 世紀鋼、4725 信昌化、4906 正文、1526 日馳、6552 易華電、5871 中租 KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

再來今天弱勢股方面有: 5285 界霖、1735 日勝化、5305 敦南、3665 貿聯 KY… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

◆下周短線推薦個股:

金居 (8358): 營運受惠前年下半年供應印刷電路板（PCB）銅箔因移轉至汽車電子而短缺、報價及加工費上揚而明顯好轉但全年仍處營運高峰，尤其倫敦金屬交易所（LME）銅價在終急升，有助銅箔報價。



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估