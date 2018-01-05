【日盛投顧】緩步挑戰前波高點

◆盤勢分析

1. 周五在美國股市創新高，但因蘋概權值 3008 大立光、2317 鴻海表現不佳的影響，開盤後隨即在平盤附近窄幅波動，臨近尾盤指數緩步走高，終場指數小漲 31.17 點，漲幅 0.29%，收在 10,879.8 點，成交金額為 1,411.62 億元。OTC 指數上漲 0.13%，再創波段新高。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股沿著五日線上揚，短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：台股進入前波 10800 大量區平台區，成交量能須持續擴增，才有利多頭延續。

(3) 技術指標：9 日 KD 值進入高檔，MACD 柱狀體零軸之上持續翻揚，技術面維持偏強態勢。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 62.55 億元；外資 + 49.44 億元、投信 - 3.24 億元、自營 + 16.35 億元。

3. 選股方向可留意 IC 設計、被動元件、原物料、生技、二線塑化、金融、航運、中概收成等個股。

被動元件、PA、航運、水泥、鋼鐵、金融個股表現

1. 電子類股

(1) 被動元件：

受惠合併利多 2454 奇力新盤中創高後拉回，2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、6173 信昌電持續在高檔震盪，由於目前下游庫存，第一季報價有望上揚，個股拉回仍可偏多操作。

(2)PA：

延續周四緩漲走勢，加上 12 月營收優於預期 3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科盤中走勢相對強勁，類股基本面首選仍是 3105 穩懋。

(3) 矽晶圓：

短期供給吃緊情況無解，1Q18 報價有機會再調漲，推升 6488 環球晶創波段新高、3532 台勝科強勢漲停、6182 合晶高檔震盪。

2. 非電子類股

(1) 航運：

周四 BDI 指數上漲 6%，農曆年前美國線滿艙，運價調漲 20~30%，貨櫃 2603 長榮、2609 陽明緩步走漲，因整體航運業景氣逐漸走出谷底，觀察指標股為 2603 長榮。

(2) 水泥：

中國大陸水泥報價走揚，加上類股股價基期偏低，1101 台泥、1102 亞泥出量股價再創波段的新高，由於中國去產能、環保，一帶一路支撐水泥價格，1101 台泥為主要的受惠廠商。

(3) 鋼鐵：

LME 鎳價上揚，預期將帶動不銹鋼廠商獲利，帶動周五 2027 大成鋼、8415 大國鋼、2034 允強、2030 彰源、5014 建錩普遍上漲。

(4) 金融：

全球升息循環啟動，外資連買數日，2881 富邦金創波段新高；2882 國泰金逼近前波高點。