【華冠投顧】 林驛銘:台股下周最後衝刺，慎防假突破真拉回!

台北股市在新台幣續升值，熱錢匯入，今日指數漲 31 點，以 10879 作收，成交量 1411 億元，日線連 7 紅，周線漲 236 點，紅 K 棒。

新台幣匯率升破 29.5 元，熱錢將延續到下周，不過在此提醒各位親愛的投資好朋友，小心：熱錢來得急，去得快! 接下來操作務必格外謹慎，隨時留意匯率變化及外資態度。下周更需提防 10882 點假突破，真拉回! 因此，台股來到這裡決非好的進場買點，這是肯定的，只有極短線操作，所以，請大家務必冷靜下來，千萬不要過度追價! 現在反而對多頭而言將是很好的逢高賣股出貨機會，建議逢高降低持股比重。權值股方面: 金融股由保險類股帶頭，台股今穩盤要角。至於電子三巨頭表現平淡，台積電 (2330)，鴻海(2317) 及大立光 (3008) 均在平盤上下整理，不過卻拉尾盤，為下周指數上攻作下伏筆。盤面具焦: 網通族群在 CES 美國消費性電子大展下周將登場激勵下續強，友訊 (2332) 亮燈漲停，正文 (4906)、友勁(6142)、明泰(3380) 等漲幅均超過 2%，不過提醒大家很多衝高後壓回，請勿過度追價! 印刷電路板嘉聯益 (6153)，競國(6108)、旭軟(3390)、華通(2313)，健鼎(3044) 等也漲逾 1%。被動元件族群則是出現漲多拉回整理，包括凱美 (5317) 立敦 (6175)，立隆電(2472)，華容(5328)，九豪(6127)，大毅(2478) 跌幅均在 2% 以上。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估!