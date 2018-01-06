〈鉅亨看世界〉碧昂絲老公的「6美元」定價哲學

著名美國歌手 Jay-Z，同樣身為歌手碧昂絲 Beyonce 的丈夫，今年的「4:44」演唱會門票最低價格竟然為 6 美元，而如此低的價格也提升了其演唱會銷售量 21%，提升了 49% 的營收。

據了解，Jay-Z 把其演唱會的票價區各化。前排座椅、VIP 等票價攀升來彌補一般「外野區」的 6 美元、11 美元、或 25 美元價位。同時，Jay-Z 及團隊把票價訂在市場價上，減少了黃牛票的數量，提高了營收。

Jay-Z 門票圖 / 圖：推特

今年每場百萬美元營收的 Jay-Z 團隊充分的利用簡單經濟學，給予一般民眾較親民的票價，也提高了利潤賣給無視票價的客群。

這種策略也漸漸參透了其他演藝團體，如「One Direction」、「Coldplay」、及「U2」，販售一空的票價含了超過 500 美元的票價及 15 美元的一般民眾價。

Jay-Z 門票當日選購圖 / 圖：推特

Jay-Z 團隊的直銷策略還包含了當天售票，消息指出，「4:44」演唱會有 8% 至 10% 的門票量是當天售出。不僅減少了黃牛的趨勢，無折扣的門票也搶購一空。

「4:44」演唱會的創意設計師 Willo Perron 提道，圓形的舞台提升了整體的座位席次，也讓 Jay-Z 更接近觀眾。當然，這種設計也是有風險的，Jay-Z 的演奏員們在台下，無法給予喘息空間，而台上也沒有 Jay-Z 可「躲」的地方。

對於單獨表演的 Jay-Z 來說，此設計會提高了困難度。設計過 Rihanna 及 Kanye West 的 Perron 說道，給予觀眾的 360 度視線是非常特別的，而此設計也不會讓上層觀眾一直盯著大熒幕看，反而，熒幕會成為 Jay-Z 的道具，迎合全場的觀眾。