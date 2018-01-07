Fintech大解禁 比特幣交易所有望合法 監理沙盒出爐

文●王姿琳 攝影●楊文財

趕在 2017 年末，台灣金融科技發展至今最重要的一套法律終於出爐。

2017 年 12 月 29 日，俗稱監理沙盒（見小辭典）的「金融科技發展與創新實驗條例」在立法院三讀通過。這是近十年來，台灣在金融監管上開放幅度最大的里程碑，也意味著過去嚴格限定經營門檻的金融法規，終於讓非金融業者能得其門而入。金管會主委顧立雄預期，在今年第二季開放申請後，應該會有十件申請案。

「台灣未來在金融創新上可以比較大步走！」台灣金融科技公司董事長王可言說，政府願意開放的態度，有助於吸引國內外相關業者，現在起將要迎頭趕上金融科技先進國家。

你也許會問，為什麼非監理沙盒不可？

試著回想一下，上次要匯款給在國外的友人時，你是不是趕 3 點半跑銀行，領號碼牌排隊辦理？又或者，當你想跨行匯款區區五百元買東西或繳帳單時，卻被收取 15 元的高額手續費？

兩類新創業者摩拳擦掌

缺合法身分、測新技術者

未來，在監理沙盒的實驗空間裡，過去受限於法規的不便之處，都有可能被解決，達到節省費用、增加效率的目標。

監理沙盒法案通過後，《商業周刊》採訪了近 10 位新創業者與傳統金融業者，逾 9 成都正面看待，且非常興奮，對於申請進入台灣的沙盒實驗更是躍躍欲試。有興趣的業者可概分為以下兩種類型。

第一類，經營上雖不違法，但現行法規模糊、不確定性高者，以比特幣交易所幣託和 Bitfinex 為代表。

幣託行銷總監 Phini Yang 表示，比特幣「身分特殊」，儘管目前的電子錢包平台與即將上線的比特幣交易所都不違法，但政府和銀行在不了解這個新興事業的情況下，沒有做出允許或限制的明確表態，讓他們在與銀行服務介接、甚至是與國稅局溝通上都有阻礙。

此外，比特幣只是幣託業務的其中一塊，其他像是建立在區塊鏈上的服務，就很像是「擦邊球」，所以才想申請進入監理沙盒，在法規豁免的前提下進行測試。

至於全球美元交易量最大的比特幣交易所 Bitfinex，本就從台灣發跡，2017 年遭國內銀行無預警關閉帳戶而退出台灣市場。金管會金融科技辦公室執行秘書蔡福隆透露，該公司「很早就準備要進入沙盒。」

若比特幣交易所能在監理沙盒中測試成功，將有機會推動虛擬貨幣的監管與立法，讓台灣成為繼日本後，第二個能合法用比特幣做交易和支付的亞洲國家。

第二類，是想透過沙盒測試新技術，突破現有的法規限制，像是提供保險管家顧問系統的吾飛金融科技公司，或是 P2P 借貸平台信用市集。

保險業務員出身的吾飛創辦人兼執行長蔡宜哲表示，過去保戶要進行契約變更或保單微調時，大部分仍須透過紙本，希望未來能以電子化方式進行。此外，在保戶身分辨識上，礙於保險法規定，多數仍為親見親簽，會浪費時間成本，因此他也想在沙盒中測試如生物辨識等新技術，改善舊方法的不便。

透過網路平台撮合借方與貸方的 P2P 借貸業，也是想進沙盒的業者之一。瑞保網路科技執行長楊瑞芬就說，現行規範下，P2P 業者並不能擁有資金，否則就被視為違法吸金，但他們有客戶反映，希望能透過該平台協助定期定額投資，這個需求就讓他們相當為難，所以也會考慮申請進入沙盒，測試可行性。

新創業者興致勃勃，傳統金融業者其實也樂觀其成。

傳統業者正面看待

有容錯機會，更敢試新科技

富邦金控副總經理李相臣表示，過去沒有場景可以實驗，金融業者當然會抗拒，但有了監理沙盒，可在一定規模、時間內試辦新科技，就算失敗也不會直接處罰，等於是政府給你「容錯」的機會，業者會更敢擁抱 IT，畢竟「Nothing to lose, why not?（百利而無一害，為什麼不呢？）」

目前，金融科技的處境像是「還沒有找到題目的答案，」李相臣說，意思是科技進展飛快，像是 AI、區塊鏈，等於先有了各種技術上的答案，但這些科技該怎麼用在金融上？適合哪樣的場景？這些題目卻還沒有想好。

未來，透過監理沙盒各種創新實驗「找題目」，就端視金融業和新創業者能激盪出什麼火花，消費者埋不埋單了。

來源：《商業周刊》 1573 期

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