印度、越、中國大型股 外資愛

新興市場在一七年表現不如已開發市場，越南、印度、中國大型股是外資買超的標的，泰國股市雖未獲外資青睞，卻也能創下歷史新高。

【文／魏聖峰】

美股創新高效應，德國ＤＡＸ指數和英國富時一○○指數在二○一七年都創下歷史新高，帶動ＭＳＣＩ世界指數維持創新高的動能，累計一七年共上漲兩成，ＭＳＣＩ新興市場指數在一七年受惠全球股市多頭效應也上漲三四．三五％。帳面來看，ＭＳＣＩ新興市場在一七年的報酬率高於世界指數表現；實際上，當前世界指數的價位早已超越○七年十月高點將近二五％，而這波新興市場指數的高點並沒有超越○七年十一月當時創下的歷史高點，代表這波股市多頭主流在已開發市場，新興市場僅是跟著已開發市場的腳步。

外資買超印度 超越台韓

台灣、南韓與巴西是ＭＳＣＩ新興市場權值比重前三大的市場。從外資在國際主要新興市場買賣超金額來看，一七年外資在台股的淨買超金額為六一．一四億美元，較一六年減少達四八．四二億美元。同樣的情況也發生在南韓股市，一七年外資淨買超七九．五三億美元，也比一六年減少二八．六七億美元。外資在巴西股市買賣超金額沒太明顯的變化，一七年淨買超金額三九．七六億美元，比一六年小幅增加三億美元左右。

一七年外資在新興市場淨買超金額較多的市場為印度、馬來西亞及南非股市，都比一六年的淨買超金額增加三○億美元以上，淨買超金額最多的市場為南非，淨買超金額超過五九億美元。從外資的操作手法推測，一八年全球股市大漲的原動力來自川普總統稅改帶動美股創新高，外資在已開發市場著墨的力道明顯高於新興市場。

對ＭＳＣＩ主要新興市場來說，從一八年六月開始，將納入中國Ａ股的二二○檔股票成為ＭＳＣＩ新興市場指數的新增成分股，勢必要減少其他新興市場的比重以納入新增的中國Ａ股。以至於台灣和南韓等占ＭＳＣＩ新興市場指數權重較高的股市就成為被減碼的市場，來騰出空間納入新增的中國Ａ股。對照外資在一七年新興市場的買賣超，以及一七年全球主要新興市場表現來看，印度市場是一七年外資最積極加碼的標的，一整年外資淨買超印度的金額居然超過在南韓與台股的淨買超金額，是史上頭一遭，外資看好印度股票未來上漲的動能超越南韓與台股。

越南是亞洲新興市場亮點

觀察帳面上的經濟成長率，一七年前三季印度的ＧＤＰ年增率達五．二％，優於一六年同期的四．七七％表現。印度總理莫迪在一六年十一月八日晚間宣布即刻廢止大額紙鈔流通，加強打擊地下經濟與黑錢，讓地下經濟檯面化並納入正常的課稅基礎。這招雖然一度打擊印度股市在一六年第四季的表現，卻對一七年的印度股市有正面激勵。再者，印度國會在一七年七月正式統一稅制，對提振印度經濟成長和民間消費支出有正面激勵。這兩項政策，成為一七年外資加碼印度股市的內涵，也讓印度股市的報酬率僅次於越南股市。

越南股市是另一個亞洲新興市場表現的亮點。越南政府在一五年九月放鬆對外資的管制，除了少數管制的產業外，外國投資人可百分之百持有越南企業。這招果然帶動越南股市在一六、一七年的多頭表現，一六年上漲十四．八二％，一七年又漲超過四八．四三％。鬆綁法令後，一七年外資淨買超越南股市的金額大增十三．七億美元。加上越南主辦一七年十一月的ＡＰＥＣ領袖高峰會議，當月越南股市單月上漲十三．四五％，是兩年半以來單月最大漲幅表現，激勵越南股是創下十年新高。只不過，越南股市規模仍小，外資仍難以像在印度或其他亞洲新興市場那樣動輒買超金額超過十億美元。即便如此，外資在越南股市扮演的角色會越來越重。

來源：《先探投資週刊》 1968 期

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