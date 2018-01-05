【大行報告】美銀美林升美高梅(02282-HK)目标價至25.8元 評級中性

美銀美林發表研究報告指，雖然相信美高梅中國(02282-HK)于2019年表現不錯，但依然予其「中性」評級，因為該行關注路氹新場營運起步慢，并料2018年的EBITDA太高。

報告指，2017年第四季美高梅股價升26.6%，優于同行升14%，相信主要由路氹新場的預期所帶動。該行料路氹新場營運起步慢，因為首3個月至6個月，隻有有限的貴賓廳營運。加上，固定成本基礎高及路氹項目潛在有市占率下跌，都會成為集團的盈利下跌風險。

該行表示，美高梅路氹項目預期于本月29日開幕，將會有1400間酒店房及可轉換的劇院。該行預料表演節目成為物業的主要元素。美高梅預期有4500名員工，當中500名員工由澳門半島項目調配，相信可節省2000萬美元。該行料美高梅路氹項目于2018-19年的EBITDA為1.83億美元╱4.71億美元，反映投資回報率6%╱14%。

美銀美林預料，第四季美高梅的調整後EBITDA按年升3%及按季升17%至1.57億美元。該行表示予美高梅「中性」評級，目标價由20元升至25.8元，升幅為29%。

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