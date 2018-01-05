紫光IC國際城項目啓動 半導體建廠熱潮帶動設備需求

四川天府新區重點項目集中開工暨紫光IC國際城項目啓動儀式4日舉行。紫光IC國際城項目投資總額約2000億元，是近年來成都市投資最大的先進制造業項目，包括12英寸晶圓芯片制造工廠和集成電路研發設計中心。該項目建成後將縮短中國集成電路制造水平與國際一流廠商的技術差距。

自2014年開始，全球半導體産業鏈加速向中國大陸轉移。據全球知名咨詢公司IHS預計，2016至2020年間中國大陸半導體制造産值將實現20%的年複合增長率，半導體建廠熱潮將直接為設備和材料行業打開更大的市場空間。

相關A股概念股中，北方華創(002371-CN)基本涵蓋了除光刻機外的各類前道半導體生産設備;晶盛機電(300316-CN)是國内稀缺的半導體矽生長設備提供商，其12寸設備已滿足了工業化量産的需求。長川科技(300604-CN)一家緻力于提升我國集成電路專用裝備技術水平，積極推動集成電路裝備業升級的高新技術企業和軟件企業。

來源：金融界網站

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