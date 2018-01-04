京東攜手美麗聯合集團 合資成立微信電商平台

京東 (JD) 與中國電商平台美麗聯合集團共同宣布，將成立一家全新的合資公司，將在 2018 年春節前，開啟新平台的招商工作。

京東提到，合資公司將專注於運營微信社交生態中的電商平台，並由美麗聯合集團 CEO 陳琪將出任合資公司董事長。京東表示，合資公司成立後，會基於京東在微信頻道「購物」一級入口內的多項資源及現有零售基礎設施，整合美麗聯合集團在運營蘑菇街、美麗說等領先電商平台過程中積累的社交電商經驗。



京東指出，合資公司將通過創新微信社交電商平台，向電商商戶特別是中小微商戶，開放微信生態中的優質流量，並幫助各商戶運營微信私域流量，大幅降低獲客成本、服務成本，提升經營效率；同時通過提供品類更加豐富、品質不斷提升的商品，以及追求極致的物流、售後等服務體驗，進一步滿足消費者在社交生態中的消費需求。



京東也提到，自微信一級入口正式上線以來，為騰訊社交平台上的 B2C 電商服務創造了高品質、可信賴的生態系統，還與騰訊還推出「京騰無界零售解決方案」，全方位結合騰訊的社交體系、內容體系和京東的交易體系，打造無界零售生態。作為京東構建無界零售生態的一個重要舉措，合資公司將在微信平台上為消費者提供更豐富的商品和更多樣的服務。







『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』