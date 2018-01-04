大世代新產線良率產能待提升 電視面板供需趨於平衡

2017 年液晶面板市場價格已修正 20~40%，而 2018 年迎來多條大世代新產線，有調研機構認為，今（2018）年上半年跌勢雖有收斂態勢，但第一季以前還是會維持緩跌格局，帶動終端產品促銷，因此整體供需狀況也趨於平衡，供過於求的風險將主要落在 2019 年。

TrendForce 光電研究 WitsView 表示，2018 年除了大陸京東方全球第一條 10.5 代線，還有咸陽彩虹光電 8.6 代線，以及中電熊貓成都 8.6 + 代線新產線陸續投產。資深研究經理王靖怡指出，此三條新建產線初期僅會小幅投片，也需要時間提升良率及產能，估對 2018 年面板投入面積貢獻僅占 3%，至 2019 年提高至 6-8%。

而已於 2017 年 12 月 20 日投產的京東方合肥 10.5 代線，預計 2018 年 3 月開始量產，第一個產品將鎖定 65 吋 UHD 60Hz 電視面板，第二個則是 75 吋 UHD 60Hz 電視面板，皆為大尺寸電視面板，這將導致 65 吋以上大尺寸電視面板戰爭進入白熱化階段。

WitsView 預估，2018 年京東方此產線計畫生產 200 萬片以上的 65 吋面板，但是否能達到目標仍需視良率提升狀況，預計在 2018 年對整體供給狀況影響較小。然而 2019 年出貨量預計將提升至 300 萬到 400 萬片，將對市場造成實質衝擊。2020 年京東方更有望超越韓廠，成為 65 吋面板出貨冠軍，市占率達 37%。相較之下，台廠則因沒有新增產能，65 吋市占率 2020 年將下跌至 18%。



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