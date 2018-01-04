第1季CES、MWC加持 台股科技基金超夯

每年第一季科技類股總是不乏創新題材，科技業年度兩大重量級國際展覽 CES 與 MWC，讓科技基金表現也受到鼓舞。觀察近一周台股科技基金近期表現，26 檔科技基金近一周不但全數正報酬，平均績效也高達 4.9% 表現出色。市場法人表示，創新科技題材往往是新的一年中科技產業投資的風向球，投資人可趁機布局科技基金。

群益投信表示，科技業年度重量級國際展覽，一是固定在每年一月舉辦的 CES 國際消費電子展，緊接在後的則是落在二、三月舉辦的 MWC 世界通訊展。CES 展是全球最大最熱門的消費技術電子展，從 1967 年以來都是創新技術登場的最重要舞台，是科技趨勢前哨站，相關概念股有機會表態成為台股亮點。

基金經理人陳煌仁表示，今年 CES 參展產品的五大趨勢分別為平板電腦、超輕薄筆電（Ultrabook）、網路電視加上 3D 功能、連網汽車、應用程式（App）。其中較引人注目的是，今年多家車商預料將與網路軟體大廠合作，把汽車當作軟體平台，打造「四輪電腦」。

另外，音樂串流服務 MOG 打算宣布與多款汽車合作，車用電子領域未來發展不容小覷，台灣相關科技產業前景可期。陳煌仁指出，就產業面而言，2018 年的趨勢題材，包括 AI 人工智慧、3D 感測、電動車、5G 通訊，這些都是今年可以多留意的投資重點。

而第一金投信也看好科技「3A」，即 AI 人工智慧、ADAS 先進駕駛輔助系統與 AR/VR 擴增和虛擬實境的發展。基金經理人黃筱雲表示，此次 CES 展官方網站巧妙以「無人機」作為宣傳圖片，討論主題包括機器人、AI 人工智慧、智能家庭、智慧醫療、自動駕駛、AR/VR 等娛樂應用，凸顯 AI、ADAS 與 AR/VR 等 3A 產業，正是當前科技業發展與市場投資主流，將吸引越來越多投資人關注，炒熱科技基金投資話題。

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