【港股解碼】高息股好？還是高股息回報率股好？

投資者投資股票，當然是希望從股價上時獲益。誰不想買入的股票猶如騰訊控股(00700-HK)一樣，上市後股價累計升幅超過600倍。可是股海內究竟有多少間上市公司如騰訊一樣，股價可以累計錄得逾600倍升幅？就以在2007年上市的中國中鐵(601390-CN)(00390-HK)H股為例，該公司是在2007年12月7日掛牌，上市價為5.78元，晃眼間十年已過，中鐵H股在昨日收市報5.95元，即在過去十年該公司H股股價可以說是紋風不動。即便是「死忠中鐵粉」，有多少人仍願意持貨至今？若閣下是其中一名由當日中鐵招股中簽後，持貨至今的投資者，這份毅力實在讓人敬佩。持貨中鐵H股十年收息回報逾一成

這麼說持有中鐵H股十年，亳無回報？當然不是，因為從中鐵從2009年起，每年均向股東派發股息。歷年來中鐵H股股東合共收取逾0.64元股息，當中是包含了股息稅，為了簡化計算，暫時不計及股息稅，即H股股東透過收取該公司派發的股息，再看看當年招股時入市成本，合共獲得回報約11.1%。

由於目前將資金存放入銀行基本上是並無利息可言，單是收取中鐵派發的股息，該公司H股股東回報已完勝只懂得將資金存放在銀行，而不懂得將資金投放在股﹑債及外幣等投資產品的超級保守派。當然與其他熱衷於股票投資的投資者而言，則完全跑輸。單是去年全年恒生指數錄得36%升幅，取得的回報已非中鐵H股長情股東可以想像。 雖然中鐵H股股東在過去十年只錄得略多於一成回報，但是這亦反映出，該公司是一間願意透過向股東派發股息，以分享成果的公司。投資者願意死守，並非完成一無所獲。一間公司願意向股東派發股息，至少證明了兩個事實，第一是該公司錄得盈利，第二是公司擁有足夠現金流以應付派息需要。現金與現金流略有分別，前者有可能以抵押存款形式存在，後者則有一定自由度。當然亦要考慮現金流是正數或負數，若一間公司能夠派發股息，相信從營運業務取得正現金流機會較大。先借錢後再派息股東是得或是失

不過亦曾有上市公司利用銀行貸款取得資金後，再向股東派發股息。有關安排對股東肯定是好事，因為即時獲取股息回報；可是上市公司卻因而背負了一筆新債務，並且要作出利息支出，長遠而言對上市公司業績或會帶來一定壓力。長遠而言股東是得較多或是失較多？難以一概而論。

一間有能力向股東派發股息的上市公司，可以讓投資者感到公司前景更正面，這屬無可置疑的事實。不論是領展房產基金(00823-HK)或是長江基建(01083-HK)，均讓投資者透過收取股息，已可以收回當年入市成本。至於日後市場上是否再有類似長建等，單靠收取股息便可以取回入市成本的股票？

不敢說後無來者，因為只要公司錄得盈利，便有誘因向股東派發利息，特別是大股東已佔有較大比重股權的上市公司。假設A公司宣佈在該年度派息總額為100元，而大股東則持有A股75%，即75元股息會流入大股東口袋，而收取股息無需要繳交稅項，在這情況下公司又豈不會向股東派發股息？派息率高不等於高股息回報率

上市公司向股東派發股息自然是好事，可是投資者要小心所謂高息股概念。高息股是因為有關公司願意向股東作出較高的股息率承諾，或是因為在特殊情況下，導致股息回報率處於較高水準。股息率與股息回報率是兩個不同概念，前者是上市公司願意將所賺取的稅後利潤，向股東分派的股息比率。一般而言房地產信託基金派息率高達90%，而工業股及地產股派息率介乎20至30%。

股息回報率則要視乎實際派息金額與現時股價比較，在去年3月當中國神華(601088-CN)(01088-HK)宣佈派發特別息時，將股息回報率突然提高至20%。可是特別息此因素難以持續，加上股價是會不斷出現變化。假若股息金額不變，股價持續上升，股息回報率便會下降；若股價下跌，股息回報率便會上升。投資者會希望自己持有的股票，股息回報率是保持升勢或是下跌，這不就是一個兩難式嗎？

■ 作者｜張偉倫

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