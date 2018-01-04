行動支付需求增 2020年智機逾75%具指紋辨識功能

蘋果 iPhone X 即便未採用指紋感測器，而改以人臉辨識方式，但指紋辨識已成為近來熱議的話題之一。有調研機構觀察，指紋辨識已成為中、高階智慧型手機基本配備，全球配有指紋感測器的智慧型手機出貨量仍達 9.2 億支，滲透率約 64%，估 2020 年搭載指紋感測器智慧型手機出貨量可達 12.5 億支，滲透率將超越 75%

DIGITIMES Research 分析師黃銘章表示，指紋感測器大廠 Fingerprint Cards(FPC)為瑞典新興企業，因掌握指紋感測技術崛起的商機，2016 年該公司營收相較 2013 年成長逾 650 倍。然而，高速成長也吸引美、陸及台灣廠商積極投入，在平均銷售價格 (ASP) 驟降及競爭廠商增多情況下，預估 2017 年 FPC 營收較 2016 年銳減 53%。

相對地，原先聯發科轉投資的大陸廠商深圳匯頂科技 (Goodix)，將主力產品轉向指紋感測器後，2016 年營收較 2013 年成長超過 4 倍，2017 年儘管已有眾多廠商加入戰局，但年營收預估仍可成長 25%，從營收來看已超越 FPC，成為全球指紋辨識感測器第一大供應商。

由於指紋辨識是最合乎成本效益的生物辨識方式，因此不僅僅在手機，未來在平板電腦、筆記型電腦、汽車、政府及企業門禁，甚至具付款功能的智慧卡應用均有成長機會。因此 DIGITIMES Research 預估，隨智慧型手機出貨量逐年成長及行動支付等需求升溫，2020 年搭載指紋感測器智慧型手機出貨量可達 12.5 億支，滲透率將超越 75%。

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