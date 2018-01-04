亞馬遜、Google大打價格戰 爭奪智慧喇叭市占率

路透報導，分析師指出，亞馬遜和 Alphabet Inc 旗下谷歌在假日購物季期間給虛擬助理喇叭 (virtual assistant speaker) 的折扣太大，以至於每賣出一件就可能虧損數美元，突顯其採取的策略與正在籌備推出智慧喇叭 HomePod 的蘋果截然不同。

亞馬遜和谷歌將其最小版智能喇叭 Echo Dot 和 Home Mini 的美國節日售價從 50 美元大降價 42% 至 29 美元，中級版價格只略高於 58 美元。另一方面，蘋果未能按最初計劃在 2017 年交付定價 349 美元的智能喇叭 HomePod，將延在 2018 年初上市開賣。



分析師表示，蘋果希望 HomePod 本身能帶來利潤，並支撐其每月收費 9.99 美元的蘋果音樂訂閱業務。蘋果的語音助理 Siri 有可能將重點放在推薦新歌上。



與此同時，亞馬遜和谷歌期望用可以引發衝動購買的價格，讓消費者體驗自家商品 Alexa 和 Google Assistant，進而鎖定顧客並從後續商品銷售和顧客購買習慣的數據中獲利。



Home Mini 和 Echo Dot 的音質比不上 HomePod，但消費者可能認為，已經擁有一台喇叭後，再購買更高檔、更昂貴蘋果喇叭的需求下降。假日期間，亞馬遜和谷歌的中檔喇叭打折後低至 79 美元。



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