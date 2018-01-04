為何減稅對美股如此重要？這可能意味著庫藏股將成長70%

摘要：由於稅改鼓勵美國企業海外利潤回流，有統計顯示，美國股票庫藏股可能因此會在 2018 年年增率增長 70% 以上，達 8750 億美元，增速將接近 2004 至 2005 年水準。

川普稅改到底會給美股帶來多大利多？

據彭博社報導，由於稅改鼓勵美國企業海外利潤回流，美國股票庫藏股可能會在 2018 年年增率增長 70% 以上，達 8750 億美元。這也意味著，2017 至 2018 年美股的庫藏股增幅將接近 2004 至 2005 年的庫藏股增速，而那一次也是受到美元回流的助推。

上個月，摩根大通總裁兼 CEO Jamie Dimon 曾稱，川普稅改法案將促使美國企業庫藏股股份：

企業將保留更多的資本並開始新的投資。一些企業將提高員工工資，一些將收購其他企業，還有一些將會派發股息或者進行庫藏股。這並不是壞事，這錢本來就是他們的，把這看做第四輪 QE 就得了，只不過再次回流到了美國而已。

不過 Dimon 也說，稅改的效果不會立竿見影。

美國參議院少數黨領袖舒默卻認為，稅改只會增派股息和加強股票庫藏股，但不會增加工資。

舒默在聖誕節前曾說，儘管不少公司宣布增加員工的年終獎或者提高最低工資標準，但是這並不代表川普稅改法案能創造就業並提高工資水平。而在他表態時，已經有不少美國公司宣布了股權庫藏股計劃，總額已達 837 億美元。

對美國企業的海外業務來說，稅改前如果要想把海外利潤帶回美國，必須交 35% 的稅，稅改之後，稅率僅為 15.5%，而諸如房地產這樣的非現金持有企業，稅率更是低至 8%。

根據研究公司 Birinyi Associates 統計，截至 2017 年 9 月 30 日的一年時間裡，全美股份庫藏股僅為 5554 億美元，幾乎是 2013 年以來的最低。

美國稅改推動企業股票庫藏股也有機會助推美股在 2018 年繼續前進。幾乎所有投行都認為，雖然美國經濟已經進入本輪擴張周期後半程，但稅改是一針強心劑。

『新聞來源／華爾街見聞』