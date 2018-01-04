百度將與黑莓達成自動駕駛領域合作

黑莓公司今日宣布，將與中國百度公司在快速發展的自動駕駛汽車領域展開合作，聯手開發一系列聯網、自動駕駛汽車項目。黑莓稱，百度將在其自動駕駛汽車平台“阿波羅”平台上使用黑莓的QNX操作系統。

據新浪科技1月4日消息，百度去年4月發布了“阿波羅”平台，旨在向汽車行業及自動駕駛領域的合作夥伴提供一個開放、完整、安全的軟件平台，幫助他們結合車輛和硬件系統，快速搭建一套屬于自己的完整的自動駕駛系統。

2010年，黑莓以2億美元從哈曼國際手中收購了QNX系統。2016年年底，黑莓在渥太華開設了首個自動駕駛汽車研發中心。去年9月，黑莓與汽車技術與零部件供應商德爾福(Delphi Automotive)簽署協議，德爾福的自動駕駛汽車平台將采用黑莓的QNX操作系統。

據悉，全球共有40多家汽車品牌采用QNX作為車載信息系統的操作系統，涵蓋數千萬輛汽車。去年6月，黑莓又發布了QNX Hypervisor 2.0版本軟件，旨在解決下一代自動駕駛汽車軟件最重要的兩項功能：安全(safety)和安保(security)問題。

對于此次合作，百度自動駕駛事業部總經理李震宇表示：“將黑莓QNX系統與阿波羅平台整合後，我們將允許汽車廠商從原型階段邁入生産階段。”

作為合作協議的一部分，百度還計劃把一系列自主軟件産品整合到黑莓QNX車載信息娛樂平台中，包括CarLife車聯網軟件、DuerOS語音交互系統以及高清地圖。

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