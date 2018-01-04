護照增列第三性外交部：技術面沒太大問題

外傳政府將在護照等相關證件上另開「第三性別」選項，以保障雙性戀及跨性別者的權益，外交部發言人李憲章今（4）日表示，護照性別欄增列「第三性別」，技術面沒有太大問題，只要戶政單位同意，外交部會配合行政院相關決定，對護照進行必要調整。

為保障雙性人及跨性別者權益，行政院政務委員林萬億要求各部會「在身分相關措施法規及文件上涉及性別的部分，增列『第三個性別選項』為方向研議」，並要求由行政院性別平等處花 3 個月盤整各部會法令。

內政部認為，增列第三性別欄位「沒有太大難度」，因戶政機關只是「配合登記」的單位，因此，只要有醫療院所能夠開立「證明第三性別」的文件，戶政機關未來只要修改系統，就可以配合登記。

李憲章表示，護照性別欄增列第三性別，技術面沒有太大問題，但這是政府整個配套措施，橫跨好幾個單位，包括內政部、戶政司、領務局都在其中。只要戶政單位同意，外交部會配合行政院相關決定調整護照。

至於烏龍護照何時公布下一波懲處？李憲章說，懲處名單會依《公務員考績法》盡快處理，後續發展會再對外公布。目前領務局正和中央印製廠積極規劃防偽貼紙的設計，確認都沒問題後，再對外說明。



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